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Başkan Dağtekin'den Mevlid Kandili mesajı

7 saat önce

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dağtekin'den Mevlid Kandili mesajı, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında tüm İslam aleminin ve Adıyaman halkının Mevlid Kandilini kutlayan Başkan Dağtekin, "8 Kasım 2019 (12 Rebiü'l-evvel 1441) Cuma günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümüdür. Yeryüzünün küfrün ve zulmün karanlığına gömüldüğü, güçlünün zayıfı ezdiği, şefkat ve merhametin kaybolduğu, ahlaki değerlerin zayıfladığı o dönemlerde alemlere rahmet olarak gönderilen ve binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca, peygamberler silsilesinin sonuncusu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s) dünyaya teşrifleriyle insanlık felaha kavuşmuştur. Bizi bir Mevlid-i Nebi'ye daha ulaştırdığı için Rabbime hamt ediyor, alemlerin Efendisi Hz. Muhammed'e (SAV) salatu selam ediyorum. Bu vesileyle, bütün İslam aleminin ve Adıyamanlı kardeşlerimizin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tıpkı peygamber efendimizin dünyaya ilk gelişi gibi hayırlar getirmesini, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Muhammed Mustafa, Mevlit Kandili, AK Parti, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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