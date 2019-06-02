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Başkan Dağtekin'den Ramazan Bayramı mesajı

49 dakika önce

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak mübarek Ramazan ayı boyunca tutulan oruçla, derin bir manevi iklimin, huzur ve kardeşlik ikliminin teneffüs edilmesinin ardından, bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşadıklarını vurguladı.

Başkan Dağtekin'den Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak mübarek Ramazan ayı boyunca tutulan oruçla, derin bir manevi iklimin, huzur ve kardeşlik ikliminin teneffüs edilmesinin ardından, bayrama kavuşmanın mutluluğunun yaşadıklarını vurguladı.

Başkan Dağtekin, Ramazan ayında, millet olarak büyük bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergilendiğini vurgulayarak, "AK Parti il teşkilatı olarak mensubu olduğumuz medeniyet tasavvuru ile Ramazan ayını idrak ettik. Hem mahallelerimizde, hem sokaklarımızda kısacası şehrimiz genelinde yardıma muhtaç olanların elinden tutmak, yemeğimizi, ekmeğimizi, suyumuzu komşularımızla, ihtiyaç sahipleriyle paylaşarak birbirimizle sıkı bir dayanışma içerisinde olduk. Yine bu mübarek ay da yüksek seçim kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Kesmetepe Beldemizde, milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla yoğun bir seçim kampanyası geçirerek, Ramazan Bayramı'na yeni umutlarla, bir ve beraber olmanın, aynı manevi atmosferi solumanın huzurunu, bereketini yaşayarak girdik. Ayrıca 23 Haziran'da ülkemiz için son derece önemli olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki Ramazan Bayramı sonrası bir bayram daha yaşayacağız. Bu seçimlerin, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a hamdolsun bir Ramazan ayını daha hakkıyla idrak etmemizin ardından, bayram sevincine ulaştık. Ramazan ayında, oruç başta olmak üzere, yapılan tüm ibadetlerin, tüm hayırların, iyiliklerin, verilen sadaka ve zekatların kabul olunmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:46 Kaynak: İHA
Adıyaman, AK Parti, Ramazan Bayramı, Güncel
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