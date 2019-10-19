AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin önceki gün Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.



AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Türkiye'nin sahadaki gücü, stratejisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Barış Pınarı Harekatı öncesi hedeflenen tüm kazanımları masada kazandıklarını ifade etti.



Başkan Dağtekin açıklamasında, "En başından beri ısrarcı olduğumuz terör örgütlerinin 32 kilometrelik güvenli bölgenin gerisine çıkarılması, varılan 13 maddelik mutabakatla gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Bunun karşılığında da operasyonlara 120 saat ara verildi. Elbette uzlaşmaya uyulmaması durumunda operasyona ara verdiğimiz yerden devam edeceğiz. Bu uzlaşma hiç kuşkusuz Devlet Başkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD dahil büyük güçlerle yürüttüğü çok boyutlu diplomasinin zaferidir. 9 günlük Barış Pınarı Harekatı'nda 700' den fazla teröristi bölgeden temizlemesi ile de askeri gücünü bir kez daha dünyaya ispatlayan Türkiye, bir yandan Dünyanın en büyük dengesi olduğu mesajını vermiş diğer yandan da tüm dünyaya 'terörle nasıl mücadele edilmeli' dersini ince ince vermiştir. Operasyonlar sürerken ülkemiz türlü türlü tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tehditlere karşı 'Bizler, Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin çocuklarıyız. Onunla, Çanakkale Destanını yazanların çocuklarıyız' şeklinde ibretlik sözleri, Türkiye'nin tehditlere asla pabuç bırakmayacağını ve yapılacakların muhakkak karşılığını bulacağını işaretlemesi açısından çok önemli bir uyarı ve yaptırım sopasının ucunu gösterenlere karşı büyük meydan okumaydı. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirerek masada elimizi olabildiğince güçlendiren ve diplomatik zaferin baş aktörlerinden olan Mehmetçiklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm bu askeri başarının arkasından ise masadan istediklerini eksiksiz olarak alarak ayrılmış ve askeri gücünün yanında diplomatik gücünün de ne denli büyük olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Bu vesile ile Barış Harekatı'nda şehit olan askerlerimize ve sivil vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize Rabbimden tez zamanda şifalar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN