AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar'ın Adıyaman ziyaretini değerlendirdi.



Başta il merkezi olmak üzere AK Partili tüm ilçe, belde belediyeleri, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dağtekin,"Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mahmut Kaçar'ı bir hafta arayla iki defa Adıyaman'ımızda ağırladık. İki bölümden oluşan bu ziyaretler kapsamında AK Partili tüm ilçe ve belde belediye başkanlarımızla birlikte hem il genel meclis üyelerimiz hem de belediye meclis üyelerimizle istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik.



Bilindiği gibi 31 Mart seçimlerine giderken tevazu samimiyet ile gayret ile memleket işi gönül işi, gönül belediyeciliği parolasıyla seçimlere hazırlanmıştık. Hem kazanılan belediyeler açısından hem de il genel meclis üyesi seçimleri açısından ki ilk defa İl merkezinden aday gösterdiğimiz 7 İl Genel Meclis Üyeliğinin tamamını almamız ve seçimlerden sonra Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı ödüllerine layık görülmemiz sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır.



Zira bu başarının istikrarlı bir şekilde hizmete dönüşmesi ve 31 Mart seçimlerinde açıkladığımız 11 maddelik yerel seçim manifestomuzun insicamına uygun bir şekilde ilerlemesi için izleme ve değerlendirme toplantıları kapsamında Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar başkanlığında, tüm yerel yöneticilerimiz, encümenlerimiz ve teşkilatlarımızla, tecrübe ve bilgi paylaşımından tasarruf ve şeffaflığa, belediye başkanlarımızın seçim döneminde gündeme aldıkları projelerin aşamasından bütçe giderlerine, il genel meclis ve belediye meclis üyelerimizin istek ve taleplerinden, karşılaştıkları sorunlara kadar tüm konular titizlikle ele aldık.



Başarılı belediyecilik ve yerel yönetimlerin ortaya konulabilmesi, halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konularında da istifade ettiğimiz Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mahmut Kaçar ile birlikte özellikle şehrimizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin karşılaştıkları sorun ve taleplerine yönelik ciddi çalışmalar yaparak bir yol haritası çıkarmamız, ilimizin gelecek perspektifi açısından son derece önemli.



İnşallah AK Belediyeciliğin geçmişteki tecrübesi, güncel belediyecilik anlayışından hareketle tüm belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimiz, Adıyaman'ımıza vizyoner bir yerel yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerdir. Zira AK belediyecilik ve yerel yönetimlerin başarı hikayesinin temelinde genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ortaya koyduğu hizmet ve sosyal belediyecilik ufku yer alıyor. Elbette herkes elinden geleni yapıyor ama unutmamalı ki, başarıya elinden gelenin fazlasını yapanlar ulaşır. Bu vesile ile Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcımız Mahmut Kaçar'ın teşrifleriyle, tüm belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve bu kutlu davanın ak neferleri ile birlikte tam bir dayanışma içerisinde gerçekleştirdiğimiz, istişare ve değerlendirme toplantılarımız hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN