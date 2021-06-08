Üye Girişi
Başkan Dağtekin, kanaat önderi Sönmez'i ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Dağtekin, kanaat önderi Sönmez'i ziyaret etti

08.06.2021 18:16
Başkan Dağtekin, kanaat önderi Sönmez'i ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kanaat önderlerinden Mahmut Sönmez'i evinde ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kanaat önderlerinden Mahmut Sönmez'i evinde ziyaret etti.

Adıyaman'ın kanaat önderlerinden Mahmut Sönmez'i ziyaret eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, son yapılan genişletilmiş il başkanları toplantısının yapıldığı Demokrasi ve Özgürlükler Adasında yaşadığı duyguları anlattı.

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Mehmet Dağtekin, "Rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarının yaşadığı zulümleri iliklerimize kadar yaşadık. Sırf ezanı Türkçe'den özüne döndüren başbakan asıldı bu ülkede. Elbette o dönemleri daha iyi biliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini iyi bilmememiz gerekiyor. Darbelere karşı direnişten tutun da başörtüsünün kamuda serbest hale gelmesine kadar birçok dönüşüm cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti döneminde yaşandı. Türkiye, 2013'ten beri darbe dahil akla hayale gelmeyen saldırılara maruz kaldı. Öyle bir siyasi zemin oluşturuldu ki bırakın FETÖ, PKK veya DEAŞ gibi terör örgütlerini veya batılı ülkeler bile açık açık Türkiye ve cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Özellikle son günlerde suç örgütleri üzerinden fitili ateşlenen nifak tohumlarıyla AK Parti iktidarını yıkma çabası içerisindeler. Allah'ın izniyle siz kıymetli büyüklerimizin dualarıyla AK Parti dimdik ayakta duracaktır" dedi.

Adıyaman'da yapılan bazı dezenformasyonlara da dikkat çeken Başkan Dağtekin, "Kimi çevreler Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinden adeta algı oyunlarıyla milletimizin kafasını bulandırıyor. İşi öyle bir noktaya getirdiler ki sümerbank, süt fabrikası, tekel ve çimento fabrikası gibi tesislerin sanki AK Parti döneminde özelleştirildiği gündeme getirilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. Herkes biliyor ki bu tesisler AK Parti kurulmadan yıllar önce özelleştirildi. Kaldı ki bu tesislerin büyük bir bölümü rahmetli Erbakan döneminde yapılmasına rağmen sanki kendi dönemlerinde yapıldığını iddia etmeleri ise son derece anlamlıdır. Dolayısıyla bu tür algılara karşı milletimizin çok uyanık olması gerekiyor. Allah'a hamdolsun 19 yıldır sizlerden aldığımız yetkiyle, sizlerin desteği ve hayır duasıyla, Adıyaman'ımıza her alanda nice büyük eserler, tarihi hizmetler kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Adıyaman, son 19 yılda çok önemli mesafeler kat etti ve hamdolsun hayal gibi görünen birçok hedefe ulaştı. Adıyaman'ı bugünlere sizlerle birlikte getirdik, geleceğe de yine sizlerle beraber taşıyacağız. Adıyaman'a eğitimden sağlığa, ulaşımdan çevre ve şehirciliğe, gençlik spordan kültür ve turizme kadar son 17 yılda nerdeyse 17 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldı. Köylerimizden ilçelerimize, beldelerimizden şehirlerimize kadar her kademede daha fazla iş ve proje üreterek Adıyaman'ı hep birlikte inşa devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Geçmişte insanların bir litre mazota bile hasret kaldığını dile getiren kanaat önderi Mahmut Sönmez ise, "Adıyaman'da bazen mazot olmazdı, olmadığı için de 30-40 kilometre yürüyerek eve döndüğümüz günleri yaşadık. Yağın, şekerin, çayın hatta tuzun bile karaborsa olduğu günlerdi. AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye ve Adıyaman büyük değişim ve dönüşüm yaşadı. Hele hele son dönemlerde yapılan saldırılara baktıkça bizim de vatanımıza bayrağımıza sımsıkı sarılıp liderimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ölünceye kadar da cumhurbaşkanımızın yanında saf tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Başkan Dağtekin, kanaat önderi Sönmez'i ziyaret etti

geri dönüşüm, AK Parti, Adıyaman, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Dağtekin, kanaat önderi Sönmez'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak 23:13 Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır 22:34 Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu 22:14 Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi 22:05 Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı 21:39 Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü 21:13 İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü
Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti 17:43 Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
23:21
Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı Tek katlı baraka alev alev yandı! Panik yapan kadın kendini balkondan attı         
22:49
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim         
22:34
İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a         
22:08
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor         
21:33
Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı         
19:42
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 23:33:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Dağtekin, kanaat önderi Sönmez'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement