Başkan Dağtekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç'la görüştü - Son Dakika

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ile video konferans sistemiyle bir toplantı yaparak Adıyaman'ın tarım, orman ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili genel bir değerlendirmelerde bulundu.



Yirmi iki il başkanının yanı sıra bölge ve il müdürlerinin de katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürerken AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin sulama projeleri başta olmak üzere, mevsimlik işçiler, sarmalık kıyılmış tütün, arazi toplulaştırma, 2B arazileri, madencilik ile ilgili birçok sorun ve talebi gündeme getirdi.



İlk olarak badem yetiştiriciliği ve sarmalık kıyılmış tütünle ile ilgili sorunları Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç'a aktaran Başkan Dağtekin, "Adıyaman'ın tarımsal potansiyelini tam olarak ortaya çıkarma bakımından bu toplantı bizim için son derece önemli. Son dönemlerde badem yetiştiriciliğinde Adıyaman'ımız Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu. Badem ve diğer bitkisel ürün yetiştiriciliğinde istikrarın sağlanması için 15 yıl ödemesiz meyve fidesi teşvikinin devamını istiyoruz.



Yine Adıyaman ekonomisinin can damarı niteliğindeki sarmalık kıyılmış tütünle ilgili kooperatifçiliğin yeniden ele alınmasını istiyoruz. Özellikle tütün üretim ve pazarlama kooperatifinin en az 250 olan tütün üreticisi sayısının düşürülmesini, küçük gruplar halinde kurulmasının önünü açacak yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Yani 25-30'a düşürülecek şekilde kooperatiflerin kurulması üreticilerimizi rahatlatarak, bu şekilde kayıt altına alınmış olacaktır" dedi.



Toplantının devamında mevsimlik işçilerle ilgili sorunlarına da değinen Bakan Dağtekin, "Baharın gelmesiyle birlikte mevsimlik işçilerimizin sezonu da başlamış oldu. Tarımsal üretimin aksatılmadan yürütülmesi ve gıda arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir görev üstlenen mevsimlik tarım işçilerimizin, korona virüs nedeniyle hijyen ve koruyucu malzemelere erişimi ayrıca genelde aynı aileden olan emekçilerimizin aynı araçla ulaşımı ve barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir çalışmanın yapılmasını talep ediyoruz. Yine 2B arazileri ile ilgili 141 birimimizde çalışmalar henüz tamamlanmamış. Çalışmaların hızlandırılmasına yönelik taleplerimiz var.



Adıyaman'ımız madencilikte yükselen il konumundadır. Dünya mermer rezervinin yüzde 4'ü Adıyaman'dadır. Ancak bu orana rağmen ilimiz mermerden ekonomik anlamda tam olarak istifade edememektedir. Bunun başlıca nedenlerinde biri de mermer izin belgelerinden kaynaklı sorunlar. Mermer izin belgelerinin 1 aylık bir sürede bitmesi gerekirken bu süre zaman zaman uzuyor. Bu zaman kaybının giderilmesine yönelik bir çalışma olursa müteşebbislerimizin de önün açılacağını düşünüyoruz. Ayrıca son dönemlerde arıcılık faaliyetleri Adıyaman'ımızda oldukça yaygınlaştı. Başta Sincik, Çelikhan ve Gerger ilçelerimiz olmak üzere birçok bölgede Türkiye'nin en kaliteli balları üretilmekte. Arıcılıkla uğraşan üreticilerimizin yayla yollarının yapılmasına yönelik talepleri var.



Tarımsal sulamada elektrik enerjisi kullanan üreticilerimizin enerji maliyetlerini azaltılmasına yönelik bazı illerimize devletimizin desteği oldu. Ancak Adıyaman'ımız bu destekten mahrum kaldı. Adıyaman olarak bizlerde bu destekten istifade etmek istiyoruz sayın bakanım. Hiç şüphesiz Adıyaman'ın kalkınmasında sulama barajlarının önemi çok büyük. Hali hazırda projelendirilmiş Koçali, Çetintepe, Gömükan, Büyükçay baraj inşaat çalışmalarının hızlandırılması büyük bir önem arz etmekte. Bu projelerin hayata geçirilmesi ile tüm ovaları, tarlaları suyla buluşması halinde Adıyaman tarımı büyük değişim ve dönüşüm yaşayacaktır" diye konuştu.



Talep ve sıkıntıları tek tek not alan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ise, tarımsal üretimi ekonomik boyutunun ötesinde stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerinin altını çizerek bir tarım kenti olan Adıyaman'ın sorunlarını yetkili genel müdürlüklerimize ileterek en kısa sürede çözeceklerini ve korona virüs tedbirleri kapsamında aldıkları ölmelerle çiftçilerin, üreticilerin ve yatırımcıların mağdur edilemeyeceğini vurguladı" diye konuştu. - ADIYAMAN