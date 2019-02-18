Başkan Dağtekin; "Tüm Enerjimizi Adıyaman İçin Harcayacağız"

İl teşkilatı olarak saha çalışmalarımıza devam ettiklerini hatırlatan Dağtekin " Adıyaman'ımızı daha iyi yerlere getirmek için AK Parti olarak hedeflerimiz var. Adaylarımıza güvenimiz tamdır. Başta il merkezi olmak üzere tüm ilçe ve beldelerde iddialıyız. Özellikle bazı beldelerimizde çok stratejik adaylarla seçimlere hazırlanmamız bizi daha da iddialı konuma getirmektedir. Seçim kampanyası kapsamında yaptığımız ziyaretlerde çok güzel bir motivasyon ve sinerji yakaladığımıza inanıyorum. Teşkilatımızın tüm organları çok iyi çalışıyorlar. İl merkezinde adayımız Süleyman beye çok ciddi bir rağbet var. Yaptığımız saha çalışmalarında bunun rahatlığını net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bu rahatlık, rehavet anlamına gelemez. Yani bu rahatlığı hiç bir zaman rehavete dönüştürmedik. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade buyurduğu gibi partimizin güçlü oluşu bizi asla rehavete, gurura, kibire sokmayacaktır. Hele hele kurumsal gurur bize hiç yakışmaz. Biz tevazu içinde olacağız ve çalışmalarımızı öyle yürüteceğiz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin önemini ve ciddiyetini teşkilat olarak iliklerimize kadar hissediyor buna göre çalışmalarımızı azimle,gayretle ve tevazu ile yürütüyoruz. Bunların yanı sıraAK Parti olarak istişarelere önem veren bir partiyiz. Bu doğrultuda Adıyaman'da ki tüm STK'ları ziyaret ederek onların görüşlerini ve fikirlerinden istifade ediyoruz. Hamd olsun bu süreçte Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız hiç boş durmadılar. Merkez ilçe başkanlığımız ise sandık bazlı çalışma ile sahada çok güzel bir varlık ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kısa zaman önce Seçim Koodinasyon Merkezi'ni (SKM) açtıklarını anımsatanDağtekin" Vatandaşlarımızın rahatlıklaulaşabileceği,şehrin en merkezi konumunda açtığımız Seçim Koordinasyon Merkezimiz (SKM), propaganda çalışmalarımızda büyük rol oynuyor. Bundan sonraki kampanya sürecimizin planlamaları, SKM tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde belediye Başkan Adayımız ile birliktebasın mensuplarımızla bir toplantı yapacağız. Bu toplantı da Belediye Başkan Adayımız Süleyman bey projelerini basın mensuplarımızla paylaşacaktır. Ayrıca bu toplantı daAK Parti olarak neler yapabildik ve Süleyman beyin seçilmesi halinde neler yapılabilir noktasında verimli bir toplantı olacağına inanıyorum. Adayımız sayın Kılınç'ın ekibiyle birlikte hazırladığı veseçim beyannamesi şeklinde nitelendirebileceğimiz bir sunumu hem teşkilatımıza hem de milletvekillerimizle paylaşmıştı. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum ki başkan adayımız Süleyman bey , çok orijinal, nitelikli, ayağı yere basan ve yapılabilirlilik konusundasomut projelerle kamuoyunun karşısına çıkacaktır. Bizde bir de şöyle bir güzellik var;Tüm teşkilatımız , milletvekillerimiz, belediye başkan adaylarımız birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Allah'a hamd olsun ki, bu birliği en üst seviyede tutan bir partiyiz. Memlekete hizmet noktasında asl olan da bu birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır.AK Parti olarak seçim süreci boyunca Ankara ileyoğun bir temas halindeyiz. Ankara'ya her gittiğimizde şehrin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin kazandırılması için AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve aynı zamanda milletvekilimiz Ahmet Aydın (Ki bugüne kadar hem TBMM çatısı altında, hem de genel merkezimizde aldığı görevler dolayısıyla tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı, bizim de gurur vesilemiz olan milletvekilimiz), ile birlikte Halil Fırat, Yakup Taş ve M. Fatih Toprak milletvekillerimizin yanı sıra geçmiş dönemde partimizden milletvekilliği yapan vekillerimizin hepsinde bir 'Adıyaman Sevdası' var. Bu sevda ile Adıyaman'a daha neler kazandırabilirizheyecanı ile Ankara' da bakanlılar nezdinde sürekli görüşmelerimiz oluyor.Allah'ın izniyle yeni dönemde de Adıyaman büyük hizmetlerle tanışacaktır. Adıyamanlı kardeşlerimizeşu sözü veriyoruz; Tüm enerjimizi Adıyaman içi harcayacağız." dedi.