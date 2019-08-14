Başkan Dağtekin: "Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Türkiye'nin 2002'den bu yana Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ki AK Parti iktidarları ile baş döndürücü bir değişim dönüşüm yaşadığını dile getirdi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Türkiye'nin 2002'den bu yana Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ki AK Parti iktidarları ile baş döndürücü bir değişim dönüşüm yaşadığını dile getirdi.



İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 17 yıllık AK Parti iktidarları boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve stratejik hamleleri ile Türkiye'de büyük reformlara imza atıldığını vurguladı.



AK Parti'nin yerli ve milli bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Başkan Dağtekin "AK Parti, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulduktan sonra 3 Kasım 2002 tarihinde girdiği ilk seçimden yüzde 34 oy alarak tek başına iktidar olarak çıkabilmeyi başaran bir partidir. Sırasıyla 2002, 2007, 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 24 Haziran 2018'de ki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin yanı sıra, 2004, 2009, 2014, 2019 yerel seçimlerini kazanan partimiz, Türkiye siyasi hayatında en uzun süre iktidarda kalan tek partisidir. AK Parti, milletin kalbinde doğan ve orada büyüyen ve milletle irtibatını hiç aksatmadan güçlü bir şekilde bugünlere tevazu ve mütevazı anlayışı ile gelen bir siyasi harekettir. Gecesini gündüzünü milletine ve davasına adamış, Allah'tan gayrı kimseden korkmayan, bir tek O'nun huzurunda rükuya eğilen ve BM Genel Kurulu'nda tüm dünyaya seslenerek 'dünya beşten büyüktür' diyen Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olduğumuz için Rabbime hamd ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Siyasette başarı çıtasını milletimizle olan muhabbetimizin hasbiliğine ve derinliğine güvenerek sürekli yukarıya çıkardık. AK Parti nevzuhur bir siyasi oluşum değildir. AK Parti'nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir' ifadesi aslında 'AK Parti ve millet' ekseninin referans noktasıdır. Dolayısıyla AK Parti olarak başarımızın ilk sırasında Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın toplumun merkezinde yer alması, toplumu temsil edebilen bir lider olması ve millet iradesini siyasetin merkezine koymamızdan gelmektedir. Bunun en önemli göstergesi ise ülkemize yönelik içeriden ve dışarıdan gelen bütün saldırılara karşı milletle birlikte mücadele etmemizdir. Kısacası şunu diyebiliriz, AK Parti yerli ve milli bir siyasi harekettir. AK Parti bir medeniyet partisidir. Elbette AK Parti sadece Türkiye'nin partisi değil dünyanın partisidir. AK Parti kalkınmayı amaçlar. Partimizin 17 yıllık iktidarı boyunca ülkemizde huzur, ekonomik refah, vesayetlerin bitirilmesi ve özgürlükler noktasında çok önemli adımlar atılmıştır. AK Parti iktidarlarımız boyunca hem merkezi yönetimde hem mahalli idarelerde, cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların üç beş katı hizmetler yapıldı. Bu hizmetlerden Adıyaman'ımızda nasibini aldı. Hayal diyebileceğimiz Nissibi Köprüsü gibi bir çok proje AK Parti iktidarı ile birlikte gerçekleşti. Adıyaman'da her alanda hayatına dokunmadık hiçbir vatandaşı bırakmadık" dedi.



Dağtekin, "Merkezi hükümet yatırımları ve kalkınma hamlelerinden azami bir şekilde Adıyaman'da istifade etmiştir. Adıyaman'da her alanda istikrarın sağlanması ve 2023 hedeflerindeki yerini en iyi şekilde alabilmesi için büyük bir azim ve karlılıkla durmaksızın çalışacağız. Adıyaman sevdası ile milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz. 18. kuruluş yıldönümümüzü 23 Ağustos'ta, 'Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18' temasıyla kutlayacağız. İnşallah 18 yaşın heyecanı ve,enerjisiyle uzun yıllar ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile partimizin 18. kuruluş yıl dönümünü en içten ve kalbi duygularımızla kutluyor, başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bugüne kadar görev yapmış tüm milletvekillerimize,Adıyaman il, ilçe, mahalle teşkilatlarımıza, seçim sandıklarımızda görev yapmış tüm dava arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza ve il genel ve belediye meclis üyelerimize ve tüm Adıyamanlı kardeşlerime sevgi, saygı ve sonsuz teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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