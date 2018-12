Başkan Dağtekin Vatandaşların Sorununu Dinliyor

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü için İl Başkanlığı binasında vatandaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyor.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sorunlar ve bu sorunların çözümü noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile her zaman koordine içerisinde çalışılıyor.



Başkan Dağtekin, "Her an ölebiliriz ama hiç ölmeyecekmişiz gibi de şu anda bulunduğumuz makamlarda hizmetlerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Adıyamanlı vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı ve sorunların çözümü için gece gündüz seferber olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Bir yandan yerel seçim çalışmaları ile ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz bir yandan da vatandaşlarımızın sorun taleplerini dinlemek için AK Parti il binasında vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. AK Parti kurulduğundan bu yana her zaman kapılarını sonuna kadar milletimize açmış ve milletimizin hizmetkarı olmak için çaba harcamıştır . En önemlisi ise gönül kapılarımızın açık olmasıdır" dedi.



Dağtekin, "Cumhurbaşkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi biz, bu milletin efendisi olmadık, bugüne kadar hep hizmetkarı olduk. Elbette vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları sadece parti binamızda gerçekleştirmiyoruz. Zaman zaman teşkilatımızla birlikte esnaf ve ev ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz. Yaşadıkları sorunlar karşısında yalnız olmadıklarını hissettirmek için vatandaşlarımızla bir araya gelerek onlarla görüşmeler yapıyoruz. Bizim olmadığımız günlerde ise yine teşkilatımızda, başkan yardımcılarımız ve yetkili organlarımız sorun ve taleplerini dinleyip bizlere bildiriyorlar. Hemşerilerimizle, sivil toplum kuruluşu mensuplarımızla, teşkilatımızla daha güzel, daha yaşanabilir ve sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman için mücadele ediyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimizin yaşadığı sorunların çözümü için somut ve etkin çözümler üretmek en öncelikli konularımızdır. Kapımız tüm Adıyamanlı kardeşlerimize sonuna kadar açıktır. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; AK Parti davasının neferi olarak gaflete düşme, yanlışa sapma gibi bir irade içerisine girme gibi lüksümüz yoktur. AK Partili kimliğiyle ortaya çıktığımızda, duruşumuzla, oturuşumuzla, kalkışımızla, dilimizden dökülen her cümle ile hatta yediğimizle, içtiğinizle örnek olma sorumluluğunu üstlenmiş bir dava adamı şuuruyla hareket etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Öte yandan AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in partiye gelen tüm vatandaşlarla tek tek ilgileniyor. - ADIYAMAN

