Başkan'dan 2019 Yılı Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu mesajında, "2018 yılı; ülkemiz, şehrimiz ve dünya açısından önemli değişimlere sahne oldu. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin büyük teveccühüyle yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Yakın ve uzak coğrafyalarımızdan ise üzücü haberler geldi. Endonezya, deprem ve tsunamilerle; ABD, yangınlarla sarsıldı. Avrupa'da başlayantoplumsal olayları ve sivillere karşı kullanılan orantısız güç ve şiddeti ibretle takip ettik. Yakın coğrafyamızda devam eden iç savaşlar nedeniyle pek çok sivil maalesef hayatını kaybetti.

Ağustos'ta başlayan ekonomik saldırıyı çok şükür topyekûn mücadeleyle atlattık, atlatıyoruz. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden unsulara, içerde de dışarda da göz açtırmadık. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam ederken; Mehmetçik Zeytindalı Harekatıyla Afrin'de de destan yazdı. Kahraman Ordumuz Fırat'ın doğusundaki terör inlerini de dağıtmak için hazır kıt'a bekliyor.

ABD, Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlı duruş ve liderlikle Suriye'den çekilme kararı aldı. Eline, milletinin kanı bulaşan katil Esed'in gitmesi, ülkede barışın tesis edilmesi, ülkemize yönelen göçmen akınının durması ve Suriyeli misafirlerin vatanına dönmesi bakımından çok önemli bir sürece girdik. Şüphesiz Türkiye, uluslararası dengelerde çok daha güçlü, çok daha etkin bir aktör haline geldi. Dünyanın en büyüğü İstanbul Havalimanı, Cumhuriyetimizin ilan edildiği gün hizmete girdi. Hamdolsun Türkiye gemisi rotasına tam yol devam ediyor.

Kocaeli de yoluna tam yol devam ediyor. 2018 yılı, Kocaeli için çok verimli bir yıl oldu. Hayatın sorunsuz işlemesini sağlayan olmazsa olmaz hizmetlere devam ederken; yeni eser, hizmet ve yatırımlarla, Kocaeli'nin ışığını biraz daha parlatmak için hep birlikte çok çalıştık. Hayata yeni yollar açtık. Kocaeli Metrosu'nun ilk adımı olan Gebze Organize Sanayi Bölgeleri – Darıca Sahil Hattı'nın temelini attık. İnşaata başladık. Toplam yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan Kocaeli şehir tarihinin en büyük yatırımı, hedeflediğimiz süre içinde tamamlanacak. Ulaşımda yeni bir dönem başlayacak. Kocaeli önümüzdeki dönem daha da hızlanacak.

2019'un başta Türkiye'miz ve güzeller güzeli Kocaeli'miz için 2018'den çok daha güzel, çok daha huzurlu geçmesini niyaz ediyorum. Allah; askerimizi, polisimizi, emniyet güçlerimizi, tüm vatan evlatlarını esirgesin. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi muhkem kılsın. Yeni yıl bütün insanlığa huzur ve selamet getirsin" dedi.