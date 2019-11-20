Başkan'dan esnafa teşekkür belgesi
6 saat önce
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, her gün işyerinin önünü süpüren kadın esnafı ziyaret ederek teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, her gün işyerinin önünü süpüren kadın esnafı ziyaret ederek teşekkür etti.
Çevreye saygının insana saygı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, örnek davranışından Şaziye Erdoğan'a teşekkür belgesi verdi.
Hassasiyetinden dolayı Erdoğan'ı kutlayan Başkan Sülük, bu davranışın herkese örnek olmasını istedi. - ÇORUM
Demet Akalın, MasterChef Kıvanç'a sert çıktı: Pilavcılara kurban ol, saygısız olan sensin Güleda'yı 'bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı