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Başkan'dan esnafa teşekkür belgesi

6 saat önce

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, her gün işyerinin önünü süpüren kadın esnafı ziyaret ederek teşekkür etti.

Başkan'dan esnafa teşekkür belgesi, System.String[]

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, her gün işyerinin önünü süpüren kadın esnafı ziyaret ederek teşekkür etti.


Çevreye saygının insana saygı olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, örnek davranışından Şaziye Erdoğan'a teşekkür belgesi verdi.


Hassasiyetinden dolayı Erdoğan'ı kutlayan Başkan Sülük, bu davranışın herkese örnek olmasını istedi. - ÇORUM

Ali Sülük, İskilip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:20 Kaynak: İHA
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