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Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı - Son Dakika

Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı

24.06.2021 14:42

Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı Başkan Hilmi Bilgin 'Safahat Kitap Okuma Yarışması' kapsamında dereceye giren 300 öğrenciyi Çanakkale'ye uğurladı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 'Safahat Kitap Okuma Yarışması' kapsamında dereceye giren 300 öğrenciyi...

Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı

Başkan Hilmi Bilgin 'Safahat Kitap Okuma Yarışması' kapsamında dereceye giren 300 öğrenciyi Çanakkale'ye uğurladı

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin 'Safahat Kitap Okuma Yarışması' kapsamında dereceye giren 300 öğrenciyi Çanakkale'ye uğurladı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, 58 bin adet "Safahat" kitabı öğrencilere hediye edildi. Kitabı okuyanlar arasından Safahat Kitap Okuma Yarışmasına katılarak dereceye giren öğrencilere Başkan Bilgin Çanakkale gezisi sözü vermişti. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Bekir Sıddık Savaşçı yarışmada dereceye giren öğrencileri Çanakkale'ye uğurladı. Öğrenciler ve Öğretmenlerin yer aldığı 184 kişiden oluşan kafile bugün özel uçakla Nuri Demirağ Havaalanından Çanakkale'ye hareket etti.

Çanakkale'ye 300 öğrenci gidiyor

Başkan Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "100 yıl önceki yaşanan duyguyu safahatı okuyan gençlerimizin arasından seçilecek 300 gencimizi Çanakkale'ye götürelim o duyguyu o atmosferi yerinde görelim birlikte deneyimleyelim istedik. Bu kapsamda sizlerle birlikte ilk Çanakkale kafilemizi uğurluyoruz. Ben inanıyorum ki 100 yıl önce orada yaşanan duyguyu bizzat yerinde görerek daha iyi anlayacaksınız. Amacımız geçmişini bilen geçmişinden alacağı derslerle geleceğine yön veren büyük ve güçlü Türkiye yolunda omuzlarına yüklenecek büyük yükün farkında olmanız. Okuyan anlayan düşünen ve sorgulayan bir nesille geleceğimize umutla bakabilmek. Bu anlamda önce bizlere sonra sizlere sonra da sizden sonrakilere bu duyguyu bu felsefeyi bu amacı aşılayabilmek" dedi.

Yolculuk öğrencilere tarihi anlam katacak

Başkan Hilmi Bilgin, "Bu yolculuk sizlere tarihi anlamda önemli değerler katacak. Çanakkale ruhunu anlamak o duyguyu hissetmek bayrağımızın o tepelerde dalgalanabilmesi için mücadele veren Seyit Onbaşıları, Mehmet Çavuşları, Nezahat onbaşıları Sivas lisesinden giden ve Çanakkale'de şehit düşen 14-15 yaşındaki öğrencilerimizi ve nice şehitlerimizi anlamamızı sağlayacak. Şairimizin de dediği gibi "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'ye gitmenin heyecanını yaşayan öğrenciler ise Belediye Başkanı Hilmi Bilgine teşekkür ederek mutlu olduklarını ifade ettiler.

Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı
Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı
Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı
Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı

Hilmi Bilgin, Çanakkale, Kitap, Sivas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan'dan gençlere anlamlı hediye, bizzat kendisi uğurladı - Son Dakika


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