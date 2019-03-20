Başkan'dan Nevruz Bayramı Mesajı

Bugün dünyanın büyük bir kısmında beş bin yıllık bir gelenek coşku içinde kutlanıyor. Baharın gelişi ve Nevruz Bayramı nedeniyle Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar her yerde etkinlikler düzenleniyor.

Konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu şunları ifade etti: "Pek az bayram vardır ki, insanlığa mal olsun. Pek az mutluluk vardır ki, herkesçe paylaşılsın… İşte Nevruz Bayramı, bize baharı, hayatı ve yeniden dirilişi müjdeleyen en güzel dostluk ve kardeşlik çağrısıdır. Tuna'dan Fırat'a, Cebelitarık'tan,Altaylar'a, Ural'lardan,Hazar'a, Tanrı Dağları'ndan Horasan'a kadar atalarımızın demir dağı erittiği günden bu yana binlerce yıldır Nevruz kutlanmaktadır. 2009 yılında Nevruz, Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi'ne alınmış, 2010 yılında ise, Birleşmiş Milletler, Dünya Nevruz Bayramını ilan etmiştir. Nevruz artık bütün insanlığa mal olmuş, evrensel bir değer haline gelmiştir. Bu çerçevede Nevruz artık tek bir dile, kimliğe ait değildir. Nevruz, insanlığın, bir arada kardeşçe yaşamasının sembolüdür. Nevruz hayat demektir; onda, ne sadece beyaz, ne de siyah vardır. Tüm renkler en canlı halleriyle, doğayı süslemekte, uyum ve ahenkle anlam kazanmaktadır. Onun için Nevruz; barışın, dostluğun, kardeşliğin ve sevginin yıldönümüdür.

Hepimiz, bu güzel ve özel memlekette, bir ağaç gibi tek ve hür; bir orman gibi kardeşçesine yaşıyoruz. İnşallah bugün, Nevruz'la, bu kardeşliği daha da pekiştireceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenlere en güzel cevabı Nevruz'la vereceğiz. Bu vesileyle, hep beraber, kardeşliğimizi, birlikte yaşama azmimizi pekiştirelim. Bu gök kubbede hoş bir seda bırakalım. Nevruzumuz kutlu, kardeşliğimiz, dostluğumuz, birlikteliğimiz baki olsun… Barış ve huzur içerisinde nice Nevruzlara…"