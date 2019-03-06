Başkan'dan Regaip Kandili Mesajı

Hicri takvime göre kutsal aylar olarak kabul edilen ve 3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcı olan Regaip Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, başta Kocaelili hemşehrileri olmak üzere bütün İslâm âleminin kandilini kutladı.

Başkan Karaosmanoğlu mesajında, "Regaip Kandiliniz mübarek olsun, yuvalarınız ilahi şefkat ve rahmetle aydınlansın" dedi.

Sözlerine devamla Başkan Karaosmanoğlu, "Regaip Kandili feyizli ve bereketli bir gecedir.

Regaip, kelime manasıyla, "çok meyledilen, arzulanan, armağan edilen" anlamlarına gelir. Bu mübarek gecede Yüce Allah; kullarına bol bol rahmet ve ikramlarda bulunduğu için bu adı almıştır.

Bu kutsal gecede, hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, daha iyi insanlar olabilmek için tövbe ve dualar edeceğiz. Yaradan'dan, rahmet ve bağışlanma dileyeceğiz" dedi.

Başkan Karaosmanoğlu mesajında, "Bütün hemşehrilerimin Regaip Kandili mübarek olsun, ilahi şefkat ve rahmet bütün dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirsin" dedi.

Başkan Karaosmanoğlu sözlerini, "Regaip Kandili'nin gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyorum.Bütün hemşehrilerinin ve İslâm âleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum" diyerek tamamladı