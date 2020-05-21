Başkan'dan 'Sağlık OSB' teklifi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayisi ve ekonomisi için çok önemli bir projeyi ilk kez dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte sağlık turizmini öne çıkararak bu konuda çalışmalar yapan Başkan Büyükkılıç, yeni bir adım atarak Sağlık OSB'yi gündeme taşıdı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, OSB Fuar ve Kongre Merkezi'nin çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında Sağlık Organize Sanayi Bölgesi'ni gündeme getirdi. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile çalışmaları takip ederken bir açıklama yapan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin; stratejik, güvenli ve önemli bir şehir olduğunu söyledi. Kayseri'nin aynı zamanda Türkiye'nin ortasında bir geçiş noktası olduğunu da dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Kayseri; uçak yapmış, 1920'lerde TBMM'nin taşınması gündeme gelmiş bir şehir. Kayseri; değerlerine, bayrağına, vatanına, milletine, inancına ve kültürüne bağlı, hayırseverlerin yoğun olduğu dayanışmanın en güzel şekilde sergilendiği bir şehir. Bu güzel şehrimizi daha fazla güzelliklerle buluşturmak istiyoruz. Bu anlamda Sağlık Organize konusunda elbirliği ile çalışalım ve hükümetimizin de desteğini alalım diye düşünüyoruz. Sanayicilerimizin de bu çalışmalara destek vermesini istiyoruz" dedi.



"SAĞLIKTA ÖNEMLİ BİR ŞEHİRİZ"



Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin sağlık konusunda kendini kanıtladığını ve dünyada örnek teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin de önemli bir sağlık kenti olduğunu ve bu nedenle sağlık turizmi konusunu gündeme taşıyarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kayseri'nin önemli bir sağlık kuruluşu olan Şehir Hastanesi için bir kez daha Cumhurbaşkanımıza teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de 30'un üzerinde sağlık kuruluşu var. OSB'de ve Serbest Bölgede sağlık alanında lojistik destek sağlayan kuruluşlarımız bulunuyor. Bunları da göz önüne alarak el ele ihtisas OSB mantığında bir çalışmayı yapabiliriz" diye konuştu.



"SAĞLIK OSB KAYSERİ'YE GÜÇ KATAR"



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Sağlık OSB projesine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tam destek verdi. Böyle bir projenin Kayseri'ye güç katacağını vurgulayan Nursaçan, "Başkanım yakışanı söylediniz. Kayseri'ye Sağlık OSB güç ve katma değer katar. Böyle bir projeye öncülük ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sanayi Odası ve Ticaret Odası Başkanlarımızın da bu projeye destek vereceğine inancımız tam. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına ifade ediyorum ki biz bu projede varız" dedi. - KAYSERİ