Son Dakika Haberleri: Başkan'dan Trump'a sert karşılık
Son Dakika Güncel Başkan'dan Trump'a sert karşılık

Başkan'dan Trump'a sert karşılık

1 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız ordumuzun başlatmış olduğu "Barış Pınarı" operasyonu için saygısız tutum sergileyen ABD Başkanı Donald Trump sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Başkan'dan Trump'a sert karşılık, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız ordumuzun başlatmış olduğu "Barış Pınarı" operasyonu için saygısız tutum sergileyen ABD Başkanı Donald Trump sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.


Başkan yaptığı açıklamada "Ordumuzun vatanın bütünlüğünü korumak adına başlatmış olduğu Barış Pınarı harekatı sadece bir partinin bir zümrenin veya bir toplumun değil tüm milletimizin bekasını ilgilendiren bir husustur. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türk milleti kendi istiklal ve bağımsızlığını kimsenin emrine amade edecek değildir. Milletimiz ve ordumuz kendi hürriyetini savunacak güce ve kudrete sahiptir. Milletimiz bu bağımsızlık ve barış harekatının arkasında birlik olup durduğu müddetçe hiçbir tehdit ve yaptırım bize geri adım attıramaz. ABD başkanın saygısızca savurduğu tehditler bizim geçmişimizi bilmediğini göstermektedir. Bizler "aşsız ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam" diyerek kanının son damlasına kadar bağımsızlığı için savaşmış bir milletin torunlarıyız. Bizler millet olarak bölünmeden, parçalanmadan ve fikir ayrılıklarına takılmadan askerimizin arkasında olacağız ki vatanımız ilelebet yaşasın. Bizler ölürsek şehit, dönersek gazi oluruz. Hiç kimse unutmasın ki fıtrat değişmez, bu kan yine o kandır!" dedi. - ARDAHAN

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesi yapıldı Genç oyuncu Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen 80 yaşındaki adamla evlendiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:42:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan'dan Trump'a sert karşılık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]