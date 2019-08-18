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Başkan'dan yürüyüş çağrısı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'ndaki yürüyüş parkurunda AK Partili gençlerin yürüyüş programına katıldı.

Başkan'dan yürüyüş çağrısı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağı'ndaki yürüyüş parkurunda AK Partili gençlerin yürüyüş programına katıldı. Yaklaşık 9 kilometre yürüyüş yapan Başkan Büyükkılıç, bir hekim olarak yürüyüşün sağlık için önemine işaret ederek herkesi yürüyüşe davet etti.

Bir gün önce dört ilçede ayrı ayrı programlara katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yoğun günün ertesinde sabah erken saatlerde yürüyüş için Ali Dağı'ndaydı. Başkan Büyükkılıç, AK Gençlik tarafından düzenlenen programa katılarak yaklaşık 9 kilometre yürüyüş yaptı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte yürüyüşü tamamlayan Başkan Büyükkılıç, bulutların zirvesini kapattığı Ali Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde gençlerle fotoğraflar çektirdi. Yürüyüş sırasında bir hekim olarak da tavsiyelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Ali Dağı Kayseri için bir değer ve bir şans. Yürüyüş için çok güzel rotalar var. Bir hekim olarak herkesi Ali Dağı'ndaki yürüyüşlere katılmaya davet ediyorum" dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Başkan Büyükkılıç'ın Ali Dağı'na her zaman geldiğini ifade ederek "Başkanımız kendimi bildim bileli Ali Dağı'nda yürüyüşünü eksik etmedi" dedi. Başkan Yalçın, özellikle gençlere yürüyüş sevgisini aşılamak istediklerini belirtti. - KAYSERİ
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:59 Kaynak: İHA
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