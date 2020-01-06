Başkan'dan ziyaret ve açılışlar - Son Dakika
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Başkan'dan ziyaret ve açılışlar

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Başkan'dan ziyaret ve açılışlar, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Kocasinan Bulvarı'ndaki hizmet binasını da ziyaret ederek bazı birimlerin daire başkanlarıyla bir araya geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk ziyaretini Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'ne yaptı. Bölge Müdürü Fatih Dağlı ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Meteoroloji'nin uyarıları, Kayseri'nin geçmiş dönem hava durumu ve gelecek döneme ilişkin beklentiler konusunda bilgiler aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu'yu ziyaret etti. Livdumlu ile Kayseri'de yapılacak olan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, İl Müdürlüğü personeli ve hizmet almaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Kocasinan Bulvarı'ndaki ek binasına da ziyarette bulundu. Başkan Büyükkılıç, ek binadaki Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bürokratlarıyla bir araya geldi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ziyaretlerinin ardından Kayseri Ceza İnfaz Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Kayseri Park AVM'deki serginin açılışına katıldı. Vali Şehmus Günaydın ile birlikte açılışa katılan Başkan Büyükkılıç, sergiyi gezdi ve eserlerle ilgili bilgi aldı. Başkan Büyükkılıç, Vali Günaydın ile birlikte sergide kalpak da giydi. - KAYSERİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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