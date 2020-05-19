Başkan Daşhan'dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçeye bağlı İnceğiz köyünde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda bazı kişiler tarafından sosyal medyada yalan yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, vatandaşlardan bunlara itibar etmemelerini istedi.
Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, ilçeye bağlı İnceğiz köyünde görülen Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda bazı kişiler tarafından sosyal medyada yalan yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, vatandaşlardan bunlara itibar etmemelerini istedi.
Başkan Daşhan," İlçemize bağlı İnceğiz köyünde pozitif Korona virüs (Covid-19) vakaları görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 17 Mayıs itibarıyla karantina uygulaması başlatıldı. Ayrıca ilçe merkezimizde bazı evlerde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Bu kararlar tedbir amaçlı olup ilçe merkezinde pozitif vaka yoktur. Alınan tedbirleri yok sayarak sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı asılsız bilgiler paylaşmak vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu hassas dönemde sosyal medyada yetkisi olmayan kişilerin ilçemizdeki Korona virüs vakalarıyla ilgili yalan yanlış bilgilerden oluşan paylaşımlarına itibar etmemelerini, sadece resmi makamların yapmış oldukları paylaşımları dikkate almalarını rica ediyorum. Ülkemizde devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile Korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. İlçemize bağlı İnceğiz köyümüzde yaşanan bu sıkıntılı günlerin en kısa sürede normale döneceğine inanıyorum. Karantina kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah" diye konuştu. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:39 Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Başkan Daşhan'dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Ünlü oyuncunun doğallığıyla büyülediği teras pozlarına beğeni yağdı Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor