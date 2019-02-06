Son Dakika Haberleri: Başkan Daşhan: Şaphane İlçe Merkezinde Öğrencilerden Servis Parası Alınmayacak

Başkan Daşhan: Şaphane İlçe Merkezinde Öğrencilerden Servis Parası Alınmayacak

47 dakika önce

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden şehir içi servislerde para alınmayacağı açıklandı.

Başkan Daşhan: Şaphane İlçe Merkezinde Öğrencilerden Servis Parası Alınmayacak, System.String[]
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden şehir içi servislerde para alınmayacağı açıklandı.

Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Sosyal projemizin 1.adımı olan ilkokul, ortaokul ve liseli öğrencisi çocuklarımızdan eğitim ve öğretime devam edilen süre içerisinde belediyemiz okul servislerinden ücret alınmayacaktır. Çocuklarımıza 2.dönem eğitimlerinde başarılar diliyorum. Eğitim ve öğretimde belediye olarak öğrencilerimizin ve okullarımızın daima yanındayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:42 Kaynak: İHA

Rasim Daşhan, Kütahya, Şaphane, Yaşam
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