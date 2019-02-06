Başkan Daşhan: Şaphane İlçe Merkezinde Öğrencilerden Servis Parası Alınmayacak
47 dakika önce
Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden şehir içi servislerde para alınmayacağı açıklandı.
Kütahya
'nın Şaphane
ilçesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden şehir içi servislerde para alınmayacağı açıklandı.
Belediye Başkanı Rasim Daşhan
, yaptığı açıklamada, "Sosyal projemizin 1.adımı olan ilkokul, ortaokul ve liseli öğrencisi çocuklarımızdan eğitim ve öğretime devam edilen süre içerisinde belediyemiz okul servislerinden ücret alınmayacaktır. Çocuklarımıza 2.dönem eğitimlerinde başarılar diliyorum. Eğitim ve öğretimde belediye olarak öğrencilerimizin ve okullarımızın daima yanındayız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:42 Kaynak: İHA
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