Başkan Davulcu, çocuklarla oyun oynayıp hediyeler dağıttı - Son Dakika
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Başkan Davulcu, çocuklarla oyun oynayıp hediyeler dağıttı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geldiği Muş'ta 2 köy okulunu ziyaret ederek çocuklarla hem mendil kapmaca oynadı hem de onlara çeşitli hediyeler dağıtarak gönüllerine dokundu.

Başkan Davulcu, çocuklarla oyun oynayıp hediyeler dağıttı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geldiği Muş'ta 2 köy okulunu ziyaret ederek çocuklarla hem mendil kapmaca oynadı hem de onlara çeşitli hediyeler dağıtarak gönüllerine dokundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ilan edilen '2019 Gönüllülük Yılı' kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı tarafından merkeze bağlı Savaşçılar ve Eralan köylerinde eğitim gören öğrencilere şapka, eldiven, atkı, sırt çantası, spor malzemesi, kitap dağıtımı yapıldı. Burada Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü üyeler de çocukların yüzlerine boyama yaptı.


2 köy okulunu ziyaret eden Hasan Davulcu, 150 öğrenci için hazırlanan hediyeleri dağıtarak onlarla oyunlar oynadı. Projeyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Davulcu, program sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını da kendilerine iletti. Sultan Alparslan'ın memleketinde olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, "2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Gönüllülük Yılı' ilan edildi. Bizde bu kapsamda Rehberlik ve Denetim Başkanlığı personeli olarak kendi aramızda bir gönüllülük kampanyası düzenledik. Muş, Hakkari ve Artvin ilk periyotta yer alıyor. Türkiye genelinde kış boyunca devam edeceğiz. Tabi gönüllülük yılında, gönül bağı kurarak ancak anlamlandırabilirsiniz. Bizde Muş'taki öğrencilerimizle bir gönül bağı, gönül köprüsü kurma çabası içerisindeyiz. Hepimiz bu çağlardan geçtik, hepimiz bu yaşlarda olduk, hepimiz ilkokul öğrenciliği yaptık. Onlar için ne ifade ettiğini bende anlayabiliyorum. Bakan Bey, dün başkanlığımızı ziyarete geldi. Kendisine Muş'a geleceğimizi ifade ettik. Bakan Beyin de Muşlulara, Muşlu gençlere, öğrencilere çok selamları, sevgileri var" dedi.


"Burada olmaktan çok mutluyuz"


Çocuklarla bir arada olmaktan çok mutluluk duyduklarını ifade eden Davulcu, "Bu kapsamda Muş'ta bugün, yarın spor tesislerimize, yurtlarımıza ve gençlik merkezlerimizde de incelemelerimiz olacak. Muş'un sorunlarını tespit edeceğiz. Müfettiş yardımcısı arkadaşlarımda bana eşlik ettiler. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün ciddi bir koordinasyonu var. Bugün burada olmaktan mutluyuz. Çocukları bir nebze sevindirebildiysek, bir nebze güldürebildiysek, zihinlerinde, kalplerinde, ruhlarında sempati uyandırabildiysek bizim için ne mutlu. Ben de burada çok mutlu oldum. Gelip yerinde görmek, bu işleri yapmak bambaşka bir duygu" diye konuştu.


2 köy okulunda 150 öğrenciye kışlık ve spor malzeme hediye ettiklerini anlatan Davulcu, "Malum mevsim kış. Buralarda da kış ayları ağır geçiyor. Atkı, bere, çorap, içlik ve her öğrenciye birer spor malzemesi getirdik. Kızlara voleybol, erkeklere futbol topu getirdik. Çantamızın içerisinde satranç ve çocuk kitaplarımız da bulunuyor. Çocukların kışı biraz daha rahat geçirmeleri için mevsime uygun hediyeler getirdik. Sporun tabana yayılması bir amaç. Buradaki asıl amaç; Ankara ile Muş arasında gönül köprüsü kurmak, gönül bağı kurmak" ifadelerini kullandı.


"Ben de ilkokulu bir köyde okudum"


Kendisinin de ilkokulu bir köyde okuduğunu ve çocukların sevincini çok iyi anladığını kaydeden Davulcu, "Ben de ilkokulu bir köyde okudum. Bizim zamanımızda Toprak Mahsulleri Ofisi sağlıklı beslenme için el kadar fındık dağıtırdı. Günlerce onun dağıtılacağı zamanı beklerdik. Tabi çocuk ruhuyla o bambaşka bir şey. Burada çocuklar 'mendil yakalamaca oynayalım mı' ya da 'yağ satarım, bal satarım oynayalım' mı deyince oynayalım dedim. Bizim de çocukluğumuzda yaptığımız işlerdi" şeklinde konuştu.


Okul ziyaretleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'ya; bakanlık çalışanları Abdullah Gülçimen, Ethem Koyun, Dilan Önderoğlu, Bahar Aydoğdu, Elif Hisar Başınar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler eşlik etti. Heyet, okul ziyaretlerinden sonra kentte yapımı devam eden yatırımları, spor tesislerini ve yurtları ziyaret etti. - MUŞ

Hasan Davulcu, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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