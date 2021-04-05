Başkan Demir: "1 milyon 350 bin insanımıza hizmet etmek için görevdeyiz" - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sadece Samsun merkeze değil, 17 ilçenin tamamına hizmet götürüyoruz. 1 milyon 350 bin insanımıza hizmet etmek için görevdeyiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, beraberinde Başkanvekili Nihat Soğuk ve Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte Terme ilçesine ziyarette bulundu. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan'ın da eşlik ettiği ziyarette yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyen Başkan Demir, ilçenin sorunlarıyla ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde 3 bin metre, Çamlıca Mahallesi'nde 1700 metre ve Evci Mahallesi'nde de 2 bin 400 metre beton yol çalışmalarını inceleyen Başkan Demir, mahalle muhtarlarıyla da görüşerek sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.

Terme'nin çehresini değiştirecek, gelişiminin önünü açacak ve trafik sorununu büyük ölçüde çözüme kavuşturacak olan bulvar yolu çalışmalarını da takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapımında sona yaklaşılan imalatçılar sanayi sitesini de gezdi.

Göreve geldikleri günden itibaren ilçe ziyaretlerine ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Sadece Samsun merkeze değil, 17 ilçenin tamamına hizmet götürüyoruz. 1 milyon 350 bin insanımıza hizmet etmek için görevdeyiz. Çalışmalarımıza bu anlayışla devam ediyoruz. Planladığımız şekilde kırsal altyapıdaki tüm sorunları tek tek çözüyoruz. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla istişare halindeyiz" diye konuştu.

Terme ilçesinde babası Hacı Ahmet Öztürk'ü kaybeden 23. Dönem AK Parti Samsun Milletvekili Fatih Öztürk'e de taziye ziyaretinde bulunan Başkan Demir, bugün düzenlenen cenaze törenine de katıldı. - SAMSUN