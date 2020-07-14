Başkan Demir: "15 Temmuz birlik ve beraberlik destanıdır" - Son Dakika

Başkan Demir: "15 Temmuz birlik ve beraberlik destanıdır"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, derneklerinin her zaman her koşulda milli iradeye sahip çıkacağını açıkladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yapan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Muğla Şube Başkanı Av. Kazım Demir, derneklerinin her zaman her koşulda milli iradeye sahip çıkacağını açıkladı.


Demir, açıklamasında, "4 yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir hainlik ve zalimlik nişanesi olarak kaydedilen 15 Temmuz darbe girişimini, aradan geçen zamana rağmen hala ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınıyoruz. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu demokrasi katline, tüm dünyaya ders olacak nitelikteki cevabı, en mert ve yiğit şekliyle Türk Milleti vermiş, demokrasisine, vatanına ve devletine sahip çıkmanın tarihte eşine ender rastlanan bir örneğini canı pahasına sergilemiştir. 15 Temmuz gecesinde; genciyle, yaşlısıyla, kadın ve erkeğiyle kendi hayatını hiçe sayarak, vatan savunmasını her şeyin önüne koyup sokaklara çıkan aziz milletimiz, darbecilere geçit vermemiştir. FETÖ'nün hain emellerini boşa çıkaran bu azim, kararlılık ve vatan sevdası, bir daha böyle bir kalkışmaya bu topraklarda cesaret edilemeyeceğinin de en büyük teminatıdır. Türk halkının ortaya koyduğu güçlü demokrasi mücadelesi, dillendirilmese dahi, biliyoruz ki tüm dünyanın gıpta ettiği, örnek aldığı bir beraberlik örneği olarak tarihin sayfalarına işlenmiştir. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımından uzak bir kenetlenme örneğini yüz yıllardır bu topraklarda sergileyen milletimiz, bu hazin (hain) kalkışmayla birlikte; ülkemize yöneltilen saldırılara karşı 'vatan savunmasını' esas alarak birlikte karşı koymanın gücünü bir kez daha ispat etmiştir. Dünyanın en yaygın ve etkin STK'sı olan Müstakil Sanayici İşadamları Derneği, her zaman ve her koşulda milli iradeden yana tavır alarak, ona yönelen her tehdidin karşısında tereddütsüz durmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden henüz saatler geçmişken, tavrını, hiçbir şüpheye meydan vermeyecek şekilde açıkça ortaya koyan derneğimiz, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilciliği ile devletinin ve milletinin yanında olduğunu açıklamıştır. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlığıyla kurulan ülkemizin, demokrasi ve halk düşmanı terör örgütleri tarafından tehdit altında tutulmasına, dış mihraklar tarafından hain planlara dahil edilmesine hiçbir zaman izin vermedik, vermeyeceğiz. Üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen, acıları kalbimizde taze duran ve hiçbir zaman unutmayacağımız gibi, unutulmasına da müsaade etmeyeceğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Demir: '15 Temmuz birlik ve beraberlik destanıdır' - Son Dakika
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