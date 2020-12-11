Başkan Demir: "2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız" - Son Dakika

Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda personel ile değerlendirme toplantısı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız. Ekip halinde kendi görev alanlarımızda milletimize hizmeti verimli ve kaliteli şekilde sunmak zorundayız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda değerlendirme toplantısına katıldı. Genel Sekreter İlhan Bayram, Daire Başkanı Birol Erdin ve personelin yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Demir, "4 ayda bir araya gelip değerlendirme yapacağız. Bu toplantılarda belediye yönetimi neler yapıyor, sizler de bizlerden neler istiyorsunuz gibi konularda istişareler yapacağız. Bu toplantının formatı budur. Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Aramızdaki tek fark yönetim olarak bizler organizasyonu ve faaliyetleri yürütüyoruz, sizler de yerine getiriyorsunuz. Ama hepimiz neticede belediye çalışanıyız. İşlerin verimli yürümesi için benim kadar siz, sizin kadar bende sorumluyum. Bunu bilelim. Ekip halinde kendi görev alanlarımızda milletimize hizmeti verimli ve kaliteli şekilde sunmak zorundayız" diye konuştu.

"Makine İkmal Daire Başkanlığı olarak Türkiye'nin en iyi daire başkanlığı olmaya adayız" diyen Başkan Mustafa Demir, "Bunu başarmak için idare olarak yapmamız gereken bir şey varsa bu toplantılarda bunları konuşacağız. Teknik konuları değerlendireceğiz. Dışarıda yaptırılan birçok şeyi kendi imkanlarımızla burada yapıyoruz. Dışarda yaptırdığımız ama bizim de yapabilecek olduğumuz ne varsa adım adım bunları bünyemize katmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kent mobilyalarının, yeni tasarımların ve sanatsal ürünlerin çok önemli olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sanat atölyesini de gezelim. 2021 yılında yepyeni bir tarih yazacağız. Türkiye'de ilk defa mevcut imkanlarla 1 yılda 1300 kilometre yol yapan belki de tek belediyeyiz. Önümüzdeki sene ilave 1400 kilometre yol yapacağız. 2022'de kırsal altyapıyı rahatlıkla bitireceğiz. 2023'e kadar merkez ilçelerde birçok alt ve üst yapıyı bitireceğiz. Sizlerden de katkılarınızı bekliyoruz. Yönetim olarak yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN