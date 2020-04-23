Başkan Demir 23 Nisan'da çocukları evde sevindirdi - Son Dakika

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılında evde kalmak zorunda olan çocukları sevindirdi. Belediye ekipleri mahallerde al bayrak, çocuk eğitim seti, nutuk, satranç ve maske dağıtımı yaptı.



Bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılı Ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çocuklar 23 Nisan coşkusunu sokaklarda değil evde kutlamak zorunda.



Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir çocuklara moral olsun diye onlara tebessüm ettiren bir sürpriz yaptı. Belediye ekipleri tarafından kapılar çalındı çocuklara bayrak, nutuk ve eğitim seti ailelerine ise maske hediye edildi. Dağıtıma eşlik eden Başkan Faruk Demir'i karşısında gören çocuklar hem sevindi hem de hediyeler için Başkana teşekkür etti.



Başkan Demir'in evden çıkması yasak olan 65 yaş üstü büyüklere ve çocuklara olan ilgisi onları da memnun etti. Başkan Demir: "Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü bayrağımız altında hep birlikte balkonlarda kutlayalım." dedi. - ARDAHAN