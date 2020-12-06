Başkan Demir: "4 milyar TL bir yatırım dönemi vaat etmiştik ama 8-9 milyar TL'yi bulacak" - Son Dakika

Başkan Demir: "4 milyar TL bir yatırım dönemi vaat etmiştik ama 8-9 milyar TL'yi bulacak"

06.12.2020 12:08
Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizim seçim kampanyasında 4 milyar liralık bir yatırım dönemi yaşayacağız diye hesaplamıştık ama sanıyorum 8-9 milyar liraları bulacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizim seçim kampanyasında 4 milyar liralık bir yatırım dönemi yaşayacağız diye hesaplamıştık ama sanıyorum 8-9 milyar liraları bulacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bakanlıklarla iş birliğinde yaptığı projelerle dikkati çekiyor. Yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Samsun'a gelen yatırım miktarı 1.9 milyar TL. Bu rakamın yapılacaklarla birlikte 4 milyar TL'yi aşacağını belirten Başkan Demir tüm bakanlıklarla ciddi projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Demir seçim vaadinin de üzerine çıkarak 8-9 milyar TL bir yatırım dönemi yaşanacağını açıkladı.

Samsun'a yatırım getirme ve bakanlık imkanlarından yararlanmadaki başarısını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bağlayan Mustafa Demir, "Bakanlar Kurulu'nda görev yapmış birisiyim. Şu anda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin ülkemizin geleceği noktasında çok önemli bir sistem olduğunu bir defa ifade etmek istiyorum. Biz şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak hemen hemen her bakanlığımızla çok önemli ciddi projeleri birlikte çalışıyoruz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde en önemli, yatay kalkınmayı gerçekleştirecek olan, şehirlere kalkınmada hemen hemen her alanda öncülük etmesi gereken kurumlar, büyükşehir belediyeleri. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bunu bir kere daha etkin bir şekilde ortaya çıkardığını ifade etmek istiyorum. Şehrin ihtiyacı olan tüm yatırım ve projelerde bakanlıklarımızla çalışma noktasında çok büyük performans gösteriyoruz. Çalışmalar çok verimli hale geldi. Yatırımlarda hızlı karar alınabildiğini ve hayata geçirilebildiğini Samsun'da yaşıyoruz" diye konuştu.

Yatırımlardan örnekler veren Başkan Demir, "Sadece bir tanesini örnek vereyim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın şu anda Samsun'da ihale ettiği proje büyüklüğü 1.9 milyar TL. Bu şu anda inşasına başlanan. Bundan sonra inşasına başlanacak olanlarla birlikte her halde sanıyorum dönemimiz içerisinde 4 milyar TL'yi bu konuda sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aşmış olacağız. Ama bir tek bu bakanlık değil, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve diğer bütün bakanlıklarımızla ilgili bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şunu da söyleyeyim. Nitelikli projeye Türkiye'de kaynak problemi yok" şeklinde konuştu.

Seçim vaatlerinin üzerine çıkacağını belirten Demir, "Sağlık Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar, şehir hastanemiz biliyorsunuz şu anda yer teslimi yapıldı. Şu anda yollarını yapıyoruz. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ni devreye aldık. Diğer ilçelerimizdeki hastaneler bitmek üzere. Tekkeköy'de hastane devam ediyor. Atakum'da yeni bir hastane yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yatırımları bir taraftan devam ediyor. Bildiğiniz gibi daha yeni, Cumhurbaşkanımız yaklaşık 3 milyar TL tutarındaki Devlet Demir Yolları'nın Sivas-Samsun hattının yenilenmesinin açılışında bulundu. Batı Çevre Yolu ile ilgili bakanlığımızın çalışması devam ediyor. Asarcık yolu devam ediyor. Havza- Vezirköprü yolu ihale dildi. Tüm bunlarla birlikte nitekim Samsun'da yeni bir marina inşası için Ulaştırma Bakanlığımızla şu anda çalışıyoruz. Proje ihalesine çıkıldı. Arkasından yapım ihalesine çıkacağız. Bu arada akıllı şehirler noktasında çok ciddi yatırımlarımız var. Kent merkezinde özellikle sokak sağlıklaştırmasından tutun bizim Saathane düzenlemesi, Cumhuriyet Meydanı, Subaşı ve Anakent İş Merkezi ile ilgili çalışmalarımız bir taraftan devam ediyor. Bizim seçim kampanyasında 4 milyar TL bir yatırım dönemi yaşayacağız diye hesaplamıştık. Ama sanıyorum 8-9 milyar TL'yi bulacak inşallah. Böyle bir dönemi Samsun yaşıyor. Tüm yatırımcı bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: 4 milyar TL bir yatırım dönemi vaat etmiştik ama 8-9 milyar TL'yi bulacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Mustafa Demir, Yatırım, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Demir: '4 milyar TL bir yatırım dönemi vaat etmiştik ama 8-9 milyar TL'yi bulacak' - Son Dakika Ekonomi


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