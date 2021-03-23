Son dakika haber... Samsun Büyükşehir Belediyesinden altyapı projelerine 456 milyon lira yatırım - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, altyapı projelerine 456 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, geride bıraktıkları 2 yıllık dönemde 1073 kilometre içme suyu, 153 kilometre kanalizasyon hattı ile 2 kilometre uzunluğunda 5 derede ıslah çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karadeniz Bölgesi'nde tüm ilçelerinde atık arıtma tesisi bulunan tek kentin Samsun olduğunu dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

" Türkiye'de ise beşinci kent biziz. Toplam 140 milyon liralık yatırım olan Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı atık su arıtma tesisleri uzaktan müdahale, tesise ait verileri depolama ve ekipmanların gerektiği zamanda devreye girip çıkmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltan otomasyon gibi teknolojik sistemlere sahip. Atık su arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu hatları ve ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız. Samsun'umuza olan hizmet sevdamız bitmeyecek. Göreve başladığımız günden bugüne altyapıya 456 milyon lira yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yılda da ilçeler dahil şehrin tüm su temini ve kullanımına ilişkin problemlerini çözüme kavuşturmak için 1,5 milyar lira yatırım yapmayı planlıyoruz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek derdimiz vatandaşlarımızın daha konforlu, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi."

Demir, altyapıdan üstyapıya, kültür sanattan spora, sosyal hizmetlere kadar insana dokunan ne varsa hayata geçirmeye, Samsun'u yarınlara taşımaya gönül verdiklerini vurgulayarak, "17 ilçenin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilenirken bir taraftan da arıtma tesisleri inşa ederek dev çevre yatırımlarını hayata geçirdik. Gülsan Sanayi Sitesi'nin Toybelen'e taşınması, Saathane ve Subaşı projelerinin yanı sıra devam eden mekanik otopark ile kentsel dönüşüm projeleri, şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.