Samsun Büyükşehir Belediyesinin içme suyu projeleri hayata geçiyor - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesinin içme suyu projeleri hayata geçiyor

28.02.2021 16:49
Samsun Büyükşehir Belediyesinin içme suyu projeleri hayata geçiyor, System.String[]

Bafra ve Alaçam'ın yüksek kesimlerinde yaşanan içme suyu sorununun sona erdiği bildirildi.

Bafra ve Alaçam'ın yüksek kesimlerinde yaşanan içme suyu sorununun sona erdiği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (SASKİ) hizmete sunduğu Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi ile musluklardan ilk kez arıtılmış su aktı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla SASKİ tarafından 6 milyon TL'lik yatırımla hizmete giren ve 26 mahallenin ihtiyacını karşılayan Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, 4 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

İki ilçenin yüksek kesimlerinin içme suyu ihtiyacını büyük oranda karşılayacak kapasitedeki tesisle, 2'si Alaçam ilçesine bağlı toplam 26 mahalleden 19'unun su hasreti giderildi. 8 bin 700 abone kesintisiz suya kavuşurken, 7 mahalledeki su alma yapısındaki altyapı çalışmaları ise tamamlanma aşamasına geldi.

Açılışı 19 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından gerçekleştirilen Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, Gökçeağaç, Azay, Keresteci, Barış, Eldavut, Kamberli, Kuşluğan, Selemelik, Terzili, Çataltepe, Dedeli, Gökçekent, Gökçesu, Hacıoğlu, Hıdırellez, İlyaslı, Kozağzı, Müstecep, Ortadurak, Örencik, Paşaşeyh, Türkköyü, Yağmurca, Yörgüç ile Alaçam ilçesine bağlı Akgüney ve Yeşilköy mahallelerinin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

İçme suyu için geçmiş yıllarda su tankerleriyle büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Paşaşeyh Mahallesi Muhtarı Recai Tacir, "Çok sıkıntılar çektik. Pis su içiyorduk. Arıtma koyduk evlerimize ama yine de iyi değildi. Filtresi de 2-3 ayda doluyordu. Başkanımız gelip bizimle ilgilenerek sorunumuzu çözdü. Allah'a şükürler olsun suyumuz temiz. Hazır su kalitesinde akıyor. Bizlere yardımcı olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı, yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, seçim döneminde söz verdikleri gibi gerek altyapı anlamında gerekse üstyapı konusunda en modern ve kaliteli hizmeti vatandaşlara sunacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yollarıyla, içme sularıyla üst yapı projeleriyle Samsun her anlamda ihya olacak. Türkiye'de ilke imza atacağız. 1 milyon 350 bin insanımızın tüm sıkıntılarına neşter vuruyoruz. Bafra ilçemizdeki bu tesis ile memba kalitesinde suya kavuşan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışmalarımız sürecek."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesinde yapılan yatırımlar ve çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ile birlikte hafta sonu yapılan yatırımları yerinde görmek için Atakum ilçesinde incelemelerde bulunan Demir, Özören ve Kayagüney mahallelerinde çalışmaları yerinde gördü.

Kayagüney Mahallesi'nde tamamlanan 2 bin 300 metrelik yolu inceleyen Demir, ardından da Yeşiltepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1300 metrelik sathi kaplama yolu kontrol etti.

Samsun'u uçtan uca gezdiklerini ve her bölgede yapılan yatırımları yerinde görmeyi önemsediklerini ifade eden Demir, "Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy gibi merkez ilçelerimizle birlikte en ücradaki ilçelerimiz ve mahallelerimize eşit şartlarda ve aynı kalitede hizmet götürüyoruz. Memnuniyetle gördük ki mahallelerimizde titiz bir çalışma yapılmış. Denize sıfır olması nedeniyle de Türkiye'deki en güzel manzaralı Atakum ilçemiz, sahil kesiminden en yüksek kesimine kadar yapılan hizmetlerimizden faydalanıyor. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte hiçbir ayrım yapmadan Samsun'u yarınlara taşıyoruz. Ortak projelerle ilçelerimizin gelişmesine beraber katkı yapmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki aylarda yeni projelerimiz olacak. Tek gayemiz vatandaşlarımızın refahı ve huzurudur." ifadelerini kullandı.???????

Samsun Büyükşehir Belediyesinin içme suyu projeleri hayata geçiyor
Samsun Büyükşehir Belediyesinin içme suyu projeleri hayata geçiyor
Samsun Büyükşehir Belediyesinin içme suyu projeleri hayata geçiyor

Mustafa Demir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Büyükşehir Belediyesinin içme suyu projeleri hayata geçiyor - Son Dakika


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