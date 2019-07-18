Son Dakika Haberleri: Başkan Demir: "Atatürk büstü ile şehre yeni bir görsel güzellik gelecek"
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Başkan Demir: "Atatürk büstü ile şehre yeni bir görsel güzellik gelecek"

1 saat önce

Ardahan Belediyesi tarafından, kentin Kongre Caddesi üzerinde bulunan Şehir Stadyumu kavşağında ki alanda peyzaj çalışması tamamlanarak, Atatürk büstü için hazır hale getirildi.

Başkan Demir:
Ardahan Belediyesi tarafından, kentin Kongre Caddesi üzerinde bulunan Şehir Stadyumu kavşağında ki alanda peyzaj çalışması tamamlanarak, Atatürk büstü için hazır hale getirildi.

Belediye Başkanı Faruk Demir, Şehir stadyumu önünde ki kavşakta ki boş alana Atatürk büstü yerleştirmek için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında alanda önce peyzaj çalışması yapıldı ve çevresi çitle kapatıldı. Alanda ki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Demir, Atatürk büstünün ne şekilde yerleştirileceği hakkında ilgili çalışanlardan bilgi aldı.

Başkan Demir, "Bu alan boş duruyordu. Burayı parklarımıza dahil etmek için çalışma başlattık. Güzel bir peyzaj çalışması uygulandı. Şimdi burada Atamızın büstünü koyarak şehre yeni bir görsel güzellik kazandıracağız" dedi. - ARDAHAN
Mustafa Kemal Atatürk, Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
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