Başkan Demir: "Batı Çevre Yolu şehir içi trafiğine çok ciddi rahatlama getirecek" - Son Dakika

Başkan Demir: "Batı Çevre Yolu şehir içi trafiğine çok ciddi rahatlama getirecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Son Toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Batı Çevre Yolu şehre çok şey katacak. Bir defa trafiği rahatlatacak. Sahile doğru paralel giden şehri bir üst koda taşımış olacak. Dolayısıyla Samsun'un şehir içi trafiğine çok ciddi rahatlama getirecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Son Toplantısı, Meclis Toplantı Salonu'nda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir Başkanlığı'nda yapıldı. Toplantıda ilgili komisyonlardan havale edilen 50 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Mustafa Demir, meclis toplantısının sonunda İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunarak, karara bağlanan plan kararları ve yapılması planlanan Batı ve Doğu Çevre Yolları hakkında bilgiler verdi.

"Yeni planla birlikte 215 bin nüfuslu Atakum'un nüfusunu 500 bin nüfuslu bir şehre taşımış oluyoruz"

Atakum'da yapılan imar planı hakkında bilgiler veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bu meclis toplantısında Atakum ve İlkadım ilçelerinde yeni planları karara bağladık. Atakum ilçesi sınırlarında Ankara Yolundan Bafra tarafından Batı Çevre Yolu üst kodlar yeni duble yol DOP'tan (düzenleme ortaklık payı) boşalacak şekilde plan kapsamında Karayolları'na devredeceğiz. 2022 yılında ihalesi yapılacak ve çok geniş bir alanda Atakum'un yatay mimariye uygun, bambaşka bir şehircilik anlayışına uygun hedefi koymuş olan bir planı kabul ettik. Hemen imar uygulamalarını yapacağız. Fiili olarak askıdan indikten sonra plan kesinleşir kesinleşmez eyleme geçeceğiz. Şu anda Atakum'un nüfusu 215 bin civarında. Yeni planla birlikte Atakum'un nüfusunu 500 bin nüfuslu bir şehre taşımış oluyoruz. Tam yatay bir mimari ile son derece güzel bir şehircilik anlayışı ulaşımından tutun, sosyal donatılarından eğitim alanlarından sağlık alanları, spor alanlarında Türkiye'ye örnek olacak bir planı kabul ettik" diye konuştu.

"İlkadım bölgesinde de çevre yolu altında plansız bölge kalmamış oluyor"

Mecliste alınan plan kararı ile İlkadım Bölgesi'nin de plana işlendiğini dile getiren Başkan Mustafa Demir, "Plan ile ilgili diğer bir gündem maddemizde de İlkadım ilçemiz sınırlarında plansız olan Kürtün Irmağı diye ifade edilen Çatalarmut bölgesinin tamamını plan kapsamına aldık. İlkadım Bölgesinde de çevre yolu altında plansız bölge kalmamış oluyor. Orada da çok güzel bir yatay mimari olacak. Tam Samsun'un girişinde Ankara istikametinden hemen sağ tarafa baktığınızda İlkadım ilçemizin yepyeni kent dokusunu bu plan kararları ile planlamış olduk" şeklinde konuştu.

"Batı Çevre Yolu, sahile doğru paralel giden şehri bir üst koda taşımış olacak"

Geçirilen planlar neticesinde Batı Çevre Yolu yapım işlerine başlanacağına değinen Mustafa Demir, "Batı Çevre Yolu şehre çok şey katacak. Bir defa trafiği rahatlatacak. Sahile doğru paralel giden şehri bir üst koda taşımış olacak. Dolayısıyla Samsun'un şehir içi trafiğine çok ciddi rahatlama getirecek. Orada küçük sanayi sitesi inşaatımız var. Türkiye'de örnek bir şehircilik dokusunu inşa etmiş olacağız. Bunu önemsiyoruz. Meclisten geçirdiğimiz planlar, Samsun'u sahil şeridinden üst kodlara taşıyan bir plan. İyi bir çalışma oldu. Bu planlarda ilçe belediyeleriyle birlikte çalıştık. Yani muhalefet iktidar ayrımına düşmeden müşterek ve örnek bir çalışma yaptık" ifadelerini kullandı.

"Doğu Çevre Yolu, çevre yolu değil bulvar yolu şeklinde yapılacak"

Doğu Çevre Yolu yapımına ihtiyaç duyulmayacağını da dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Doğu Çevre Yolu kapsamında Karayolları çalışıyor. Doğu Çevre Yolu'na herhalde ihtiyaç duyulmayacak. Ankara-Samsun Otoyolu 2'ye ayrılıp, Ünye tarafına ve Bafra tarafına çatal şekilde ayrılacağı için bizim daha önce Doğu Çevre Yolu diye ifade ettiğimiz güzergah tespitine çok gerek kalmamış oluyor. Özellikle Samsun'un kuzeyinde yeni bir ana ulaşım arteri çevre yolu şekliyle değil de paralel 2. bir bulvar yolu çalışması konusunda Karayolları güzergah çalışması yapıyor."

Öte yandan mecliste mezarlık ve huzurevi fiyat tarifesinin de içinde yer aldığı toplam 50 madde kabul edilerek, karara bağlandı.