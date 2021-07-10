Üye Girişi
Başkan Demir: "Batı Park 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı" - Son Dakika

Başkan Demir: "Batı Park 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı"

10.07.2021 00:58
Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nda 58 madde komisyona havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı'nda 58 madde komisyona havale edildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclis sonu önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. 50 gündem 8 gündem dışı olmak üzere toplam 58 maddenin görüşüldüğü toplantıda tüm maddeler daha kapsamlı görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edildi.

CHP Meclis Üyesi Hasan İpek'in, maddelerin havalesinden sonra söz alarak, "Samsun spor'a Batı Park'taki altyapı tesisi için 10 yıllık kiralama teklifini meclise getirecek misiniz?" sorusunu cevaplayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Batı Park kıyı alanı. Lokal ve kapalı alanlar için oraların kullanılmaması lazım. İşin doğası bu. Ama Samsunspor Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yeri alınca daha önce yapılan okçuluk binasının arkasında olunca Yüksel Yıldırım ve diğer yöneticiler gelerek, buraya altyapı tesisi kuracaklarını söylediler. Geçici sürede olsa razı olduklarını söylediler. Ne kadar süre istediklerini sorduğumuzda 3 yıllığına anlaştık. Bunu encümen kararı ile verebiliyoruz. İnşaata başladıktan sonra daha uzun süreli bir kullanım hakkı istediler. 4 yıl da sözlü olarak mutabakata vardık. Daha sonra belediyeye ait olan yerle alakalı değil de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olan nu tür yerlerde tüm Türkiye'de 1 yıllık yer tahsisi yapılıyor. Kulüp daha sonra 'Bize 1 yıllık 1 yıllık veriyorlar' gibi kamuoyunu da yanlış yönlendirecek ifadeler kullanıldı. Bakanlık tüm tesislerini yıllık tahsis eder. Geçen genel kurulda da net bir şekilde ifade ettim."

"Bunun aksini düşünmek sakat beyinlerin işidir"

Samsunspor'a her zaman her dönemde destek verdiklerinin altını çizen Mustafa Demir, aksini düşünen ve algı yapan kişilere yönelik olarak, "Bakanlık dönemimde de başkanlık dönemimde de Samsunspor için yapılabilecek azami katkı yapılmıştır. Samsunspor Derneği genel kurulunda manipülasyon, özellikle Büyükşehir Belediyesi yönetimini hedef alan tavırlarını gördük. Bir algı yapılmaya çalışıldı. Biz üzerinde durmadık. Bizim muhatabımız 1 milyon 350 bin insanımız. Samsunspor'un Süper Lig'e çıkması, gençlerimizin alt yapıda hizmet vermesi biz bunlarla ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Samsunspor profesyonel bir kulüp. Profesyonel kulüplere belediyeler hiçbir nakdi yardım yapamaz. Birileri siyasi amaçlı olarak bizi hedef almalarını da asla izin vermeyiz. Gereğini yaparız. Bunu da dikkatlerinize sunuyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Bir büyükşehir belediye başkanı ve yönetimi, meclisi ile birlikte şehrin kulübünün, markasın, sporunun yanında olmaz mı? Bunun aksini düşünmek sakat beyinlerin işidir" dedi.

"Sahillerdeki tüm spor tesislerini kaldıracağız"

Alt yapı tesisi için Samsunspor'un istediği konunun meclise gelmeyeceğini de ifade eden Başkan Demir, "Batı Park ile öyle bir kararı meclise getirmeyi biz uygun görmeyiz. Neden? Batı Park tüm 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı. Bir tek bir spor alanına orayı bağlayamazsınız. Samsunspor'a bizden önceki dönemde Zihni Şahin zamanında Petrol Ofisi'nin orada bir dolgu alanı protokol ile tesis yapılmak üzere tahsis edilmiş. Buyursunlar yapsınlar. Yapmıyorlar. Ama merak etmeyin. Biz uygun zamanda uygun yeri bulduğumuzda çalışıyoruz. Bir profesyonel futbol kulübünün her alanda ihtiyacını karşılayacak, antrenman sahalarıyla, konaklama tesisleriyle, restoranıyla, dinlenme tesisleriyle, fitness alanları ile Türkiye'nin en güzel mükemmel tesisini yapacağız. Sahillerdeki tüm spor tesislerini kaldıracağız. Bu bizim projemizde var. Ama yapınca yapacağız. Samsunspor konusu, dernekte konuştuğumuz konu o idi. Batı Park ile orada yeni çalışmalarımız var. Oraları lokal kullanımlara kapatmak lazım" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Komisyon Toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda saat 14.00'te yapılacak. - SAMSUN

Ömer Halisdemir, Mustafa Demir, Samsunspor, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Batı Park 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı' - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu 22:18 Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti 21:34 Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin         
21:59
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 04:31:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir: "Batı Park 1 milyon 350 bin kişinin kullanım alanı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement