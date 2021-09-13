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Başkan Demir: "Çiftçimize 20 milyon TL destek vereceğiz" - Son Dakika

Başkan Demir: "Çiftçimize 20 milyon TL destek vereceğiz"

13.09.2021 16:53
Başkan Demir:

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Genel Kurulu'na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Katma değeri yüksek tarımsal üretimde çiftçilerimize geçen yıl 8 milyon TL destek verdik.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Genel Kurulu'na katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Katma değeri yüksek tarımsal üretimde çiftçilerimize geçen yıl 8 milyon TL destek verdik. Önümüzdeki yıl bunu 20 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bunları da esnaf statüsündeki girişimcilerle yapmak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 26. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Genel Başkan Abdülkadir Akgül'ün de katıldığı genel kurulda konuşan Başkan Demir, "Kooperatifçilik aslında geçmişi çok iyi olmayan bir süreci yaşadı. 1980 ve 1990'lı yıllarda kooperatiflerin ülkemizde bıraktığı imaj veya süreci hiç de iyi değildi. Yapı kooperatiflerini de bunlara dahil edebiliriz. 2000'li yıllara geldiğimizde Türkiye'de hemen hemen her alan kan kaybına uğramış, gelecekle ilgili umutları tükenmişti. Bunu samimi olarak ifade ediyorum. '5 yıl, 10 yıl sonra şu konuma geleceğiz' diyecek durumda değildik. Türkiye hakikaten bilinmez bir uçurumun kenarındaydı. Oralardan buralara kadar geldik. TESKOMB'u da 2003 yılında devraldınız ve nereden nereye getirdiniz. Esnaf ve Kredi Kooperatifleri olarak gelişmeleri ve yapılanları ben de izliyorum. Bugün maddi imkan anlamında birlik çok iyi bir yere geldi. Zor dönemlerde artık esnafların yardımına koşulabiliyor" diye konuştu.

Esnaf kesiminin, ülkeyi var eden asıl güç olduğunu belirten Başkan Mustafa Demir, "Ben bakırcı ustasıyım ve esnaflıktan geliyorum. Esnafla ilgili oda ve kuruluşlarımızı önemsiyoruz. Samsun, bölgenin merkezi. Pandemi sürecinden en fazla etkilenen illerdeniz. Normalleşmeye gittiğimiz süreç içerisinde başta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi koordinesinde dünyada bu süreci en verimli ve başarılı sürdüren başka bir ülke göremiyorum. Günü gününe, haftalık takiple bu seviyeye geldik. Kapanma döneminde esnaflarımız ve ekonomimiz zarar görmesine rağmen bu süreç başarıyla yönetildi. Bu çok önemli. Kolay bir şey değil. Buna rağmen alınan kararlarla birlikte mağduriyetler yaşandı ama hükümetimiz bu konuda çok ciddi kararlar aldı. Birlikte çok ciddi bir aksiyon aldı. Belediye gelirlerimiz yüzde 50 oranında düştü ama meclisimizden karar alarak esnafımıza maddi destek verdik. Durduk mu durmadık. Yine esnaflarımızdan olabildiğince işini takip etmeye çalışıp gayret edenler oldu. Bugüne geldiğimizde hangi esnafımızın zarar gördüğünü, mağdur olduğunu artık ölçebilir durumdayız. TESKOMB ile birlikte esnafımızı başkasına muhtaç etmeme noktasında önemli bir başarı sağladığımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kooperatiflerin teknik ve eğitim altyapısını daha da güçlendirmek gerektiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Mümkünse esnaf kredi kooperatiflerimizin mali güçlerinin artırılması gerekiyor. AR-GE projelerine destek vermek lazım ki, belediye olarak bu konuda bir hazırlık yapıyoruz. Katma değeri yüksek tarımsal üretimde çiftçilerimize geçen yıl 8 milyon TL destek verdik. Önümüzdeki yıl bunu 20 milyon TL'ye çıkarmayı planlıyoruz. Bunları da esnaf statüsündeki girişimcilerle yapmak istiyoruz. Dün 19 Mayıs ilçesindeydik. Bununla ilgili bir projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Çiftçimize 20 milyon TL destek vereceğiz
Başkan Demir: Çiftçimize 20 milyon TL destek vereceğiz
Başkan Demir: Çiftçimize 20 milyon TL destek vereceğiz

Mustafa Demir, Türk Lirası, Kredi, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Çiftçimize 20 milyon TL destek vereceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Demir: "Çiftçimize 20 milyon TL destek vereceğiz" - Son Dakika
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