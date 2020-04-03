Son Dakika › Politika › Başkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'un virüsle mücadelesini anlattı - Son Dakika
Başkan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'un virüsle mücadelesini anlattı
6 saat önce
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 'Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan 'Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Mustafa Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Samsun'da korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hakkında bilgi verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı.
Korona virüsü salgını ile mücadele çalışmalarının devam edeceklerini belirten Başkan Demir, "Bu zorluğu da Allah'ın izniyle hep birlikte atlatacağız" ifadesini kullandı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:11 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı