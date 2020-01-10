Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

6 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşları etkin ve işlevsel bir rol oynamaktadır. Gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum "dedi. - ARDAHAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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