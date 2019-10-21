Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Demir'den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Demir'den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

1 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir'den 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunları dile getirmek ve en temel insan haklarından olan, haber alma, yayma ve ifade özgürlüklerinin en etkili aracı olan gazetecilik, kamu adına hareket ederek doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatarak, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının işleyişine ve demokrasinin yerleşip güçlenmesine önemli katkılarda bulunmaktadır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. Bu duygu düşüncelerle Yazılı ve görsel basın çalışanlarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim." - ARDAHAN

Gazeteciler Günü, Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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