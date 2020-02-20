Başkan Demir'den başarılı sporculara ödül - Son Dakika
Son Dakika Spor Başkan Demir'den başarılı sporculara ödül - Son Dakika Spor

Başkan Demir'den başarılı sporculara ödül

7 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizde başarılı antrenörlerimiz sayesinde her alanda kaliteli sporcular yetiştiriliyor" dedi.

Başkan Demir'den başarılı sporculara ödül, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizde başarılı antrenörlerimiz sayesinde her alanda kaliteli sporcular yetiştiriliyor" dedi.


Fransa'nın Lievin kentinde 14-16 Şubat tarihleri arasında yapılan Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda Karışık çiftler kategorisinde Avrupa 3'ncüsü olan Buğra Aktaş Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.


Anakentspor Kulübü Badminton Takımından Milli Takıma giren ve Badminton kategorisinde Türkiye'ye ilk madalya kazandıran Buğra Aktaş'ı altınla ödüllendiren Başkan Demir, "Sizler gibi gençler bizim gurur kaynağımız. Hepinizi tebrik ediyorum. Bayrağımızın Fransa'da dalgalanması göğsümüzü kabarttı" diye konuştu.


Spora ve sporcuya verdiği önemi dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye uzun yıllardır sporun her alanında başarılar elde eden, dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden başarılı sporcularla dolu. Önceden Samsun denilince belki sadece futbol ve güreş akla gelirdi. Şehrimizde başarılı antrenörlerimiz sayesinde her alanda kaliteli sporcular yetiştiriliyor. Sizler de onlardan birisiniz. Avrupa 3'ncüsü olarak şanlı bayrağımızı Fransa'da dalgalandırarak bizleri onurlandırdığınız için size ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.


Başkan Demir Buğra Aktaş ile şampiyonaya katılan badminton sporcuları Arda Atan ve Kerem Acu'yu altınla ödüllendirdi. Ziyarette genç sporcuya Badminton Milli Takım Antrenörleri Şaban Kırcalı, Yaşar Kaya ve Ömer Aydoğmuş eşlik etti. - SAMSUN

Mustafa Demir, Fransa, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasındaki yerini korudu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybetti Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Derbi maçın oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi

Son Dakika Haberleri
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 23:51:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir'den başarılı sporculara ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]