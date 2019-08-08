Başkan Demir'den belediyeye borcu olanlara çağrı

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SGK'ya borcu olanlar 31 Aralık'a kadar hastanelerden ücretsiz yararlanabilecek

Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerinin durdurulması için Kanada Başbakanı'na yazılan mektuba cevap geldi

2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu