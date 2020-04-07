Başkan Demir'den Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Başkan Demir, mesajında; "Allah'ın affına sığınmak, bağışlanma dilenmek için fırsat sunan Berat Kandil'inin, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek için bir fırsattır. Bu duygu düşüncelerle mübarek gecenin hemşirelerimiz, Ülkemiz ve Tüm İnsanlık için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum" dedi. - ARDAHAN