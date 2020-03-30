Başkan Demir'den 'dışarı çıkmayın' uyarısı - Son Dakika

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 'evde kal' çağrısına uymayan yurttaşlara 'evlerinize dönün' çağrısı yaptı.

Ardahan'da sokakların normal hayat akışı gibi cıvıl cıvıl olduğunu belirten Başkan Demir, "Devletimiz, bilim adamları ve tüm dünya bütün iletişim yollarıyla bas bas bağırıyor lütfen evlerimizden çıkmayalım diye. Korona virüs tehlikesine karşı bizim birinci olarak almamız gereken önlem evlerimizden çıkmamak. Zorunlu ihtiyaçlar dışında lütfen hiç kimse sokakta bulunmasın. Bugün araçla cadde ve sokaklarda gezdim. Normal hayat akışı gibi sokaklarımız cıvıl cıvıl. Bu durum böyle olmaz. Ardahan'da en alt düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Eğer bu virüs çoğalırsa; dışarıdan Ardahan'a gelen ve Ardahan'da yaşayan vatandaşlarımızın dikkatsizliği ve uyarılara kulak asmamalarından kaynaklanacaktır. Devletimizden, doktorumuzdan önce biz bireyler olarak bu virüsün yayılmaması için üzerimize düşen birinci görev evimizden çıkmamak. Bugün gördüğüm manzaradan dolayı üzüntü duydum. Lütfen uyarıları dikkate alalım evlerimizden çıkmayalım" dedi. - ARDAHAN