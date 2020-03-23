Başkan Demir'den 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demir'den 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika

Başkan Demir'den 'Evde kal' çağrısı

6 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Demir'den 'Evde kal' çağrısı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendirdi.


Belediye Başkanı Faruk Demir, "Bu virüsten korunmak için Ardahan halkımızdan rica ediyorum evde kalalım" dedi.


Başkan Demir açıklamasında; "Devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve medyamızın yayınlamış oldukları bildirilerde bu krizi önlemenin en birinci kuralı evde kalmak. Mecburi olarak işimiz olmadığı müddetçe lütfen evimizden çıkmayalım. Çıktığımız zamanda da kimseyle temas etmeyelim. Gıda ihtiyaçlarımıza öncelik verelim. Ardahan olarak bu krizi, bu virüsü en az hasarla atlatmamızın yolu kimseye temas etmeden evimizde kalmaktır. Bu büyük bir krizdir, yoksa devletimiz kimsenin eve kapanmasını istemez. Biz daha yolun başındayız, dünyada ölü sayısı 11 binin üzerine çıktı. Dünya mücadele ediyor ve bunların birçoğu da gelişmiş ülkeler. İnşallah en kısa sürede aşısı bulunur ve bu krizden, virüsten biran önce kurtuluruz. Biz Ardahanlılar olarak üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Merkezi hükümetimizden gelen genelgelerin tümü Valiliğimiz başkanlığında oluşturulmuş olan kurul olarak yerine getiriyoruz. Sizlerden ricamız çocuğunuzu, kendinizi düşünüyorsanız özellikle 60 yaş üzerinde ki yurttaşlarımızın bu krizde yardımcı olmalarında ki olmazsa olmazı evden çıkmamak. Evimizde yapmamız gereken bir sürü iş vardır, bu vesileyle onları yapalım ve Ardahan olarak üzerimize düşen görevi yerine getirelim. Belediye olarak gereken önlemleri alıyoruz. Sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Onlara minnettarız, çünkü en çok onlara ihtiyacımız var. Hep hastalarla yüz yüzeler, onlarda bir can. Ardahan sağlık örgütü dünde çok iyi çalışıyordu, bu virüs zamanında da çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bu virüsten korunmak için Ardahan halkımızdan lütfen rica ediyorum evde kalalım" ifadelerine yer verdi. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:13 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı Koronavirüs nedeniyle NBA'in zararı 1 milyar dolara ulaştı         
07:43
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
23:53
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı         
22:18
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek         
21:35
Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı         
20:46
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak         
20:22
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu         
18:58
Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı         
18:34
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 16:48:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir'den 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]