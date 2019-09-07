Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'den iş adamlarına çağrı: "Birlik olalım, Samsun kazansın"
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Başkan Demir'den iş adamlarına çağrı: "Birlik olalım, Samsun kazansın"

35 dakika önce

Canik'te iş adamlarına seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Birlik olalım, Samsun kazansın" dedi.

Başkan Demir'den iş adamlarına çağrı:

Canik'te iş adamlarına seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Birlik olalım, Samsun kazansın" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde iş adamlarıyla kahvaltı programında buluştu. İş adamlarına seslenen Başkan Demir, "Samsun ile ilgili sorumluluğumuz neyse o bilinçle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Samsun'un, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Mustafa Demir, "Böyle bir organizasyonda bizi bir araya getirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah kuvvetimizi arttırsın. Hemen hemen hepiniz ticaretle uğraşıyorsunuz. Streste gerginliğe falan hiç gerek yok. Hiç kimsenin yoktan var edecek gücü yok. Elinden geleni ortaya koy, o yetiyor. Zorlukları aşmak için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Kapımız size her zaman açık. Eksikliklerimizi bize iletme noktasında asla çekinmeyin. Samimiyiz gayretliyiz. Samsun ile ilgili sorumluluğumuz neyse o bilinçle hareket ettiğimizi bilin" diye konuştu.


"Birlik olursak samsun kazanır"


Samsun'un gelişimi için herkesin fikrine önem gösterdiklerini ifade eden Başkan Demir, "Bu şehir hepimizin. Bir ve beraber olursak Samsun kazanır. Herkesin fikir ve düşüncesi bizlere yol gösterecek yol haritamızı katkı sağlayacak. Hemşehrilerimizin fikirleri bizim için her zaman önemli olmuştur. İnşallah hep birlikte daha iyi bir Samsun'u inşa etmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.


Programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve iş adamları katıldı. - SAMSUN

Mustafa Demir, Hasköy, Samsun, Canik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:52 Kaynak: İHA
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