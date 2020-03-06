Başkan Demir'den işçiye destek açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demir'den işçiye destek açıklaması - Son Dakika

Başkan Demir'den işçiye destek açıklaması

6 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir geçtiğimiz günlerde çalışanlarını kapının önüne koyan çağrı merkezi önünde basın açıklamasında bulundu.

Başkan Demir'den işçiye destek açıklaması, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir geçtiğimiz günlerde çalışanlarını kapının önüne koyan çağrı merkezi önünde basın açıklamasında bulundu.


Başkan Demir, yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce gösterişli bir şekilde açılan çağrı merkezinde Ardahanlı yaklaşık 70 kişiye burada istihdam olanağı sağlandığını belirterek, "İlerleyen yıllarda ise bu sayının artacağı söylenmişti. Biz de sevinmiştik. Aşın, işin siyaseti olmaz. Buraya yapılan istihdam büyütülecek yerine bugün duyuyoruz ki buradaki çağrı merkezi kapatılmış. İçerisindeki malzemeler aldığımız bilgilere göre farklı illere gönderilmiş. Burada istihdam edilenler yerine başka illerde istihdam sağlanacakmış. Biz hiçbir siyasal parti ayrımı yapmaksızın Ardahan Belediye Başkanı olarak ilimizdeki istihdamı da göz önünde bulunduran bir yerel yönetici olarak özellikle iktidar milletvekilimiz Sayın Orhan Atalay beye, ulaştırma bakanlığımıza, cumhurbaşkanımıza, Türk Telekom yetkililerine sesleniyoruz. Lütfen bu kararınızı bir kez daha gözden geçiriniz. Çünkü gerçekten de Ardahan'ın en büyük sorunu istihdam. Atılmış çok güzel bir adım vardı. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapalım. Lütfen burada çalışan çocuklarımızın aşıyla işiyle oynamayın. Biz sahip çıkacağız. Sonuna kadar çocuklarımızın arkasındayız" diye konuştu.


Özelliklede iktidar milletvekili Orhan Atalay'dan konuyla ilgili özel ilgisini rica ettiklerini dile getiren Başkan demir, "Biliyoruz ki o da böyle bir şey istemez. Ama Ardahan Belediyesi olarak istihdam konusunda işsizliği bitirmiş bir Ardahan'da hep birlikte yaşayacağımızı söylüyor. Alınan bu yanlış kararın iptal edilmesini yetkililerinin ve de devletimizin dikkatine ivedi olarak sunuyoruz" diye konuştu. - ARDAHAN

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
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