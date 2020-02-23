Başkan Demir'den Kurtuluş Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demir'den Kurtuluş Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Demir'den Kurtuluş Günü mesajı

7 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir'den Kurtuluş Günü mesajı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.


Başkan Demir, mesajında, "Serhat ilimiz Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıl dönümünü kutlamanın idraki içindeyiz. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bizlere düşen görev ise tarihiyle, muhteşem doğasıyla, çok önemli doğal ve kültürel zenginliklere sahip Serhat şehri Ardahan'ımızın gelişmesi ve kalkınması için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Ardahan olmalıdır. Gerek 93 Harbinde ve gerekse Kurtuluş Savaşı sürecinde çok sayıda şehidimiz bu topraklara şehit düşmüştür. Kazım Karabekir Paşa tarihe mal olan 'Boğazlar Boğazımız, Kars-Ardahan Bel Kemiğimizdir.' sözünü söyleyerek Ardahan'ın yurdumuz için ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğun vurgulamıştır. Bu vesile ile ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Siz değerli halkımızın tekrar kurtuluş gününüzü kutluyor, tüm hemşerilerimizi kurtuluş programına davet ediyorum" dedi. - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TSK, şehit haberi sonrası 21 rejim hedefini vurdu
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor Isparta'da kayıp 3 liseli kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:42:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir'den Kurtuluş Günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]