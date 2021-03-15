Başkan Demir'den Samsunspor'a destek çağrısı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a destek çağrısında bulundu.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Yılport Samsunspor'a başarılar dileyerek, herkesi takım etrafında kenetlenmeye davet etti.

Büyükşehir Belediye binasına 15 metre uzunluğunda Samsunspor nostalji formalı 'Bu Şehrin Ruhunda Zafer Var' yazılı dev bir pankart astıran Başkan Demir, "Bu yolun sonu şampiyonluk. Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve futbolcularımıza güveniyoruz." ifadesinde bulundu.

Demir, Yılport Samsunspor için şehrin dört bir yanının kırmızı beyaz bayraklarla süslendiğini, Samsun'un her anlamda Süper Ligi hak eden bir şehir olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Samsunspor şehrimizin en önemli markası. Ligin bitimine sayılı haftalar kaldı. Şehir olarak tek yürek, tek vücut olma vakti. Her platformda takımımıza en güçlü desteği vermeliyiz. Samsunspor'un ait olduğu yer Süper Lig. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Teknik Direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve oyuncularımıza güveniyorum."