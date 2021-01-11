Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama - Son Dakika

Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama

11.01.2021 15:47

- Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanarak tutuklanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.

- Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanarak tutuklanan Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K. hakkında, "Yakın geçmişte bir çalışanımız, daire başkanımız hakkında eylül ayında bize gelen duyumlar neticesinde belediye olarak biz delillendiremediğimiz için Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ile birlikte bir süreç yaşandı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun kamuoyunu meşgul eden rüşvet iddialarıyla ilgili meclis toplantısında açıklamalarda bulundu. Demir, 2020 Aralık ayının sonlarında rüşvet iddiasıyla tutuklanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K.'nin tutuklanma sürecine yönelik meclis toplantısı öncesinde bilgi verdi.

"Eylül ayında savcılığa müracaat edildi"

Aralık ayında yapılan operasyon kapsamında eylül ayında savcılığa müracaatta bulunulduğunu ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden bir konu hakkında meclisi bilgilendireyim. Yakın geçmişte bir çalışanımız, daire başkanımız hakkında eylül ayında bize gelen duyumlar neticesinde belediye olarak biz delillendiremediğimiz için Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ile birlikte bir süreç yaşandı. Bir arkadaşımız teknik takip neticesinde suçüstü olayı ile birlikte şu anda içeride. Soruşturma devam ediyor. Bununla ilgili gizlilik kararı olduğu için ilave bir açıklamayı uygun bulmuyorum. Bu konuyla alakalı bir kısım yerel basında bu olay farklı yöne doğru çekme gayreti içerisinde olduklarını da gördük" diye konuştu.

"Belediyenin teftiş kurulu konuyu soruşturuyor"

Belediye tarafından da konunun soruşturulduğunu dile getiren Demir, şunları söyledi:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 250 bin insanımız adına haksızlığa, hukuksuzluğa ve su istimale asla meydan vermedik ve vermeyeceğiz. Olay üzerinde bir kısım arkadaşların algı yapma çabalarını da görüyoruz. Bunlar bir işe yaramaz. Bizim bu konudaki tutumumuz bellidir. Elhamdülillah belediyemiz şu ana kadar seçim kampanyasında da ifade ettiğimiz gibi Türkiye'ye yerel yönetimlere örnek olacak şekilde yeni nesil belediyecilik diye ifade edebiliriz. Emin adımlarla şeffaf, etkili, vizyoner ve hemen hemen her alanda pandemi sürecine rağmen mevcut mali portresine rağmen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle iktidarı ve muhalefeti ile meclis üyelerimiz, burada ahlaki ve etik olmayan hiçbir duruşa, akıl işleyişine ve duygu dünyasına müsaade etmeyiz. Önümüze geldiğinde de gereğini yaparız. Süreç ile ilgili de konuyla alakalı belediyemizin teftiş kurulu da talimatımızla soruşturmasını yürütüyor. Bu soruşturma belediye hesapları üzerinde yürütülüyor. Zaten soruşturma süreci de dava açıldığında bütün oradaki detayları ile birlikte kamuoyu bilgilendirilir.

Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama
Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama
Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama
Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama

Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Demir, Rüşvet, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir'den tutuklanan daire başkanı hakkında açıklama - Son Dakika


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