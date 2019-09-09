Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Demir'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

1 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili bir mesaj yayınladı.


Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verildi:


"9 Eylül Pazartesi ilk ders zilinin çalması ile başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılında başta geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onları en iyi şekilde okutmak için çaba gösteren anne ve babalarımızın, vatanın her karış toprağında çalışmayı kendine vazife bilerek fedakarca çalışan öğretmenlerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyorum." - ARDAHAN

Faruk Demir, Ardahan, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haftalık burç yorumları 9-15 Eylül: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]