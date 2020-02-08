Başkan Demir: "Doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Demir: 'Doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız' - Son Dakika

Başkan Demir: "Doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız"

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesinde gerçekleştirdiği incelemelerde, "Kapıkaya ve Asar'da tarih ve doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız" dedi.

Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesinde gerçekleştirdiği incelemelerde, "Kapıkaya ve Asar'da tarih ve doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bafra ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde bulunan yamaç paraşütü alanı ile Asar Mahallesi'nde bulunan kale ve kaya mezarlarında incelemelerde bulundu. Başkan Demir, bölgede bulunan tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması, tanıtılarak turizme katkı sağlanması adına yapılması gereken çalışmaların başlatılacağını duyurdu.


Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve teknik personeller ile görüş alışverişinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Son yıllarda gerçekleştirilen festivallerle yamaç paraşütçülerinin ve doğaseverlerin gözdesi haline gelen Kapıkaya'ya gelecek misafirlerin daha rahat ve konforlu bir şekilde ziyaretlerini tamamlaması için projeler üzerinde çalışıyoruz. Şehrimizde turizmi canlandırmak, bölgeye gelecek olan yerli ve yabancı turistlerimiz üzerinde kalıcı etkiler bırakmak için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Doğa turizmini bölgemizde 12 aya yaymak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.


Daha sonra Asar Kale ve kaya mezarlarında incelemelerde bulunan Başkan Demir, "Tarihi Helenistik döneme kadar uzanan kale ve mezarlıkların bölgenin doğal güzellikleriyle birleşmesi bölgeyi cezbedici bir konuma getiriyor. Doğa turizminin yanında tarihi değerlerimizi de gün yüzüne çıkarmak ve adından söz ettirmek için çalışmalarımız var. Samsun güzel bir şehir. Her anlamda marka haline getirmek için ekiplerimiz gece gündüz üretmeye ve çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.


Başkan Demir, incelemelerin ardından Altınkaya Hidroelektrik Santralini ziyaret ederek tesis yetkililerinden bilgi aldı. - SAMSUN

Mustafa Demir, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil
Kuveyt Parlamento Başkanı, ABD'nin sözde barış planını çöpe attı Son Dakika: Fuat Oktay'dan Mustafa Akıncı'ya sert tepki: Türkiye'nin seçim malzemesi yapılmasına müsaade etmeyeceğiz Yol açma çalışması yapan kepçe uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:05:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Demir: "Doğa turizmini canlandıracak adımlar atacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]