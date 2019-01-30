Son Dakika Haberleri: Başkan Demir'e Oltu Belediye Başkan Adayından Tam Destek

Başkan Demir'e Oltu Belediye Başkan Adayından Tam Destek

1 saat önce

Ak Parti Oltu Belediye Başkan adayı Celal Çelebi, Erzurum MÜSİAD Başkanlığına seçilen Oltulu iş adamı Fuat Demir'i yalnız bırakmadı.

Başkan Demir'e Oltu Belediye Başkan Adayından Tam Destek, System.String[]
Ak Parti Oltu Belediye Başkan adayı Celal Çelebi, Erzurum MÜSİAD Başkanlığına seçilen Oltulu iş adamı Fuat Demir'i yalnız bırakmadı.

Ak Parti Oltu Belediye Başkan adayı Celal Çelebi Erzurum MÜSİAD genel kurul toplantısının ardından Fuat Demir'i makamında ziyaret ederek her an yanında ve destekçisi olduğunu söyledi. "Fuat Demir'in bu işi layıkı ile yapacağından hiç şüphem yok" diyen Çelebi, "Erzurum'a ve Oltumuza çok şey kazandıracağına eminim" dedi.

Demir, ziyaretten son derece memnun kaldığını ifade ederek Çelebi'ye Oltu Belediye Başkanlığını yolunda başarılar diledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:07 Kaynak: İHA

Fuat Demir, Erzurum, Çelebi, Oltu, Güncel
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