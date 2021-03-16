Başkan Demir, Eskişehir'de savunma sanayi firmalarını gezdi - Son Dakika

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ziyaret gerçekleştirdiği Eskişehir'deki firmalarda incelemelerde bulundu.

Eskişehir'e, savunma sanayi ürünlerinin imalatını yapan firmalara ziyaret gerçekleştirmek için gelen Savunma Sanayi Başkanı Demir, öncelikle Sanayi Odası'nda iş adamları ile bir araya geldi. Ardından Başkan Demir, savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren firmalara ziyaret etmeye devam etti. Eskişehir'de bulunan 5 farklı savunma sanayi üretim tesisine ziyaret gerçekleştiren Demir, gittiği yerlerde üretilen savunma sanayi ürünlerini inceledi. - ESKİŞEHİR