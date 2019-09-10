Son Dakika Haberleri: Başkan Demir GES Projesinin startını verdi
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Başkan Demir GES Projesinin startını verdi

1 saat önce

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Sedat Yılmaz ve Proje Müdürü Dündar Can ile görüştü.

Başkan Demir GES Projesinin startını verdi, System.String[]

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İller Bankası Erzurum Bölge Müdürü Sedat Yılmaz ve Proje Müdürü Dündar Can ile görüştü.


Görüşmede belediye olarak üzerinde çalışılan GES (güneş enerjisi) Projesi değerlendirildi. Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte Belediye en kısa zamanda elektrik giderinden kurtulacak. - ARDAHAN

İller Bankası, Faruk Demir, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:19 Kaynak: İHA
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